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Sınır dışı edilen DEAŞ'lıyı Yunanistan kabul etmedi
TÜRKİYE'nin Suriye'de sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'nda yakaladığı DEAŞ'lı terörist, bugün Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı edildi. Yunanlıların kabul etmeyip geri gönderdiği DEAŞ'lı, Türkiye de kabul...
GENEL 11.11.2019, 15:24
TÜRKİYE'nin Suriye'de sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'nda yakaladığı DEAŞ'lı terörist, bugün Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı edildi. Yunanlıların kabul etmeyip geri gönderdiği DEAŞ'lı, Türkiye de kabul etmeyince iki ülke arasındaki tampon bölgede beklemeye başladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terörist unsurlara yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sırasında yakalanan DEAŞ'lı, tutulduğu İstanbul Göç İdaresi'nden bugün sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye getirildi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olduğu iddia edilen DEAŞ'lı Türkiye'den sınır dışı (deport) edilmek üzere Pazarkule Sınır Kapısı'na getirildi. Pazarkule'den Yunanistan'a sınır dışı edilen terörist, Pazarkule Sınır Kapısı karşısındaki Kastanies Sınır Kapısı'ndaki Yunanlı görevliler tarafından kabul edilmedi.
Yunanlılar, DEAŞ'lı teröristi yeniden Türkiye'ye yaya olarak geri gönderdi. Türkiye'nin de kabul etmediği DEAŞ'lı iki ülke arasındaki tampon bölgede beklemeye başladı. İki ülkenin de kabul etmediği terörist, tampon bölgede bekleyişini sürdürüyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terörist unsurlara yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sırasında yakalanan DEAŞ'lı, tutulduğu İstanbul Göç İdaresi'nden bugün sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye getirildi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olduğu iddia edilen DEAŞ'lı Türkiye'den sınır dışı (deport) edilmek üzere Pazarkule Sınır Kapısı'na getirildi. Pazarkule'den Yunanistan'a sınır dışı edilen terörist, Pazarkule Sınır Kapısı karşısındaki Kastanies Sınır Kapısı'ndaki Yunanlı görevliler tarafından kabul edilmedi.
Yunanlılar, DEAŞ'lı teröristi yeniden Türkiye'ye yaya olarak geri gönderdi. Türkiye'nin de kabul etmediği DEAŞ'lı iki ülke arasındaki tampon bölgede beklemeye başladı. İki ülkenin de kabul etmediği terörist, tampon bölgede bekleyişini sürdürüyor.
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