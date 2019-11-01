Sınıfta cinsel taciz sanığına 5 yıl hapis

KAYSERİ'de fotoğrafçı Turgay G.'ye (60), ortaokul öğrencisi Y.A. (11) adlı kıza sınıfta cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla verilen 8 yıl hapis cezası, eyleminin 'sarkıntılık' boyutunda kaldığı gerekçesiyle Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden yargılanan sanık, 5 yıl hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

2017 yılının aralık ayında meydana gelen olayda, okullarda fotoğrafçılık yapan Tugay G., sınıfta Y.A.'ya "Sen çok tatlısın" diyerek, tacizde bulundu. Kızın durumu anlattığı annesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Turgay G., tutuklandı. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Turgay G., 'çocuğun basit cinsel istismarı' suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay Ceza Dairesi, sanığın eyleminin 'sarkıntılık' boyutunda kaldığına hükmederek kararı bozdu.

SANIĞI GÖRÜNCE AĞLADI

Sanık Turgay G., aynı mahkemede yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada Y.A. ve şikayetçi annesi A.K. da hazır bulundu. Y.A., salonda sanık Tugay G.'yi görünce ağlamaya başladı. Bunun üzerine sanık, mahkeme başkanının talimatıyla jandarma tarafından duruşma salonundan çıkarıldı. Anne A.K. "Benim çocuğumun psikolojisi bozuldu, çocuğum erkek görmek istemiyor, korkuyor, adı duyulunca çıldırıyor" derken, Y.A. ise "Sanık cezaevinden çıkarılmasın" dedi.

'SUÇSUZ YERE YATIYORUM'

Y.A.'nın salondan çıkarılması ardından getirilen sanık Turgay G., savunmasında, "2 yıldır suçsuz yere tutukluyum, Allah'a sığınıyorum. Benim 4 çocuğum var, mağdur kız torunum yaşında. Kayseri'de beni bütün okulların yöneticileri tanır, okullarda fotoğraf çekiyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

5 YIL HAPİS

Mahkeme heyeti, sanık Tugay G.'ye eyleminin 'sarkıntılık' düzeyinde kaldığı gerekçesiyle 5 yıl hapis cezası verildi. Sanık, cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.