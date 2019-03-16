Sınıfı botanik parka dönüştürdüler

Salih TEKİN / ERZURUM, () - ERZURUM'un Yakutiye ilçesindeki Mecidiye İlkokulu'nda sınıf içinde çocuklara doğayı, yaban hayatı sevdirmek için botanik park oluşturuldu. Haftalık ders programında bir saatlerini botanık parkta geçiren öğrenciler çiçekleri suluyor, bakımlarını yapıyor.

Yakutiye ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki Mecidiye İlkokulu'nda çocuklara doğayı, yaban hayatı sevdirmek için botanik park oluşturuldu. Okulun ikinci katında bulunan bir sınıfta araç lastikleri, bidonların içleri toprakla doldurularak saksı haline getirildi. Sızdırmazlığı sağlanan bir alana da toprak serilerek bahçe oluşturuldu. Erzurum'da yetişen bitki ve çiçeklerin ekildiği botanik parka ayrıca bazı yaban hayvanların da heykelleri konuldu.

Okulda kurulan botanik park öğrencilerin büyük ilgisini çekti. Haftada bir saat derslerini botanik parkta işleyen öğrenciler, çiçeklerin bakımını yapıyor, sularını veriyor, çöplerini temizliyor. Bu sırada da öğretmenleri çocuklara hem bitkileri tanıtıyor hem de doğal yaşamla ilgili bilgiler veriyor.

Mecidiye İlkokulu Müdürü Osman Özer, 16 derslik bulunan okulda 250 öğrenciye eğitim öğretim verdiklerini söyledi. Botanik park projesini öğretmen, veli ve öğrencilerle birlikte hazırladıklarını belirten Özer, "Amacımız öğrencilerimize doğa sevgisi ve sorumluluk kazandırmaktı. Her hafta bir sınıfın bir saat ders programı var burada. Öğrenciler kitap okuma saatini burada geçirirken bitkilerin bakımlarını yapıyor ve suluyorlar. Hayvan figürleriyle de hayvan sevgisi aşılamak istiyoruz" dedi. Botanik parkta ders görmekten mutlu olduklarını söyleyen öğrenciler, çiçeklerine baktıklarını, temizlik yaptıklarını söyledi.

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