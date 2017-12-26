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Sinema oyuncusu, yavru köpeği çuvala koyup atanlara ateş püskürdü

Aziz GÜVENER/SERDİVAN (Sakarya), () - SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, köpeğini gezdirirken, ormanda çuvala konulup atılmış yavru bir köpek bulan sinema oyuncusu Ali Başar, çektiği videoyla, bunu yapanlara ateş püskürdü. Serdivan ilçesi...

Sinema oyuncusu, yavru köpeği çuvala koyup atanlara ateş püskürdü

Aziz GÜVENER/SERDİVAN (Sakarya), () - SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, köpeğini gezdirirken, ormanda çuvala konulup atılmış yavru bir köpek bulan sinema oyuncusu Ali Başar, çektiği videoyla, bunu yapanlara ateş püskürdü.
Serdivan ilçesi Esentepe Mahallesi'nde oturan Ali Başar'ın ormanda gezdirmeye çıkardığı 'Zero' isimli köpeği, ağzı kapalı bir çuvalı fark edince, tepki verdi. Çuvalı açan Başar, bir aylık olduğu tahmin edilen yavru bir köpekle karşılaştı. Yavru köpeği alıp, evine götüren Ali Başar, çektiği videoyla çuvalı atanlara ateş püskürdü.
"Yazıklar olsun, Allah belanızı versin sizin. Siz insan mısınız, bu nasıl vicdandır" dediği videonun altına da, "Yazıklar olsun sizlere, insan olduğunu düşünen insan müsveddeleri. Bu 35-40 günlük yavru kangal yavrusunu nasıl atabildiniz, hem de çuvalın içine koyup dağ başına kurtlar, tilkiler yesin diye. Hava soğuk, Allah korkusu olmayan yaratıklar" diye yazdı.

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