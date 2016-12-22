Sındır:Getirilmek istenen dikta rejimidir

İZMİR, () - CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, "Bugün getirilmek istenen sistemin adına başkanlık sistemi demek çok yanlış. Getirilmek istenen rejim tek adamlık, dikta rejimidir. Bu değişiklik, ülkemize huzur, ekonomik refah, mutluluk, birlik beraberlik getirmeyecek" dedi.

CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, katıldığı bir televizyon programında, anayasa değişikliğinde başkanlık sistemi tartışmalarına değindi. İktidarın ülkeye otoriter ve otokratik bir rejim getirilmeye çalıştığı görüşünü savunan Sındır, şunları söyledi:

"Bugün getirilmek istenen sistemin adına başkanlık sistemi demek çok yanlış. Getirilmek istenen rejim tek adamlık, dikta rejimidir. Anayasa değişikliğiyle yapılmak istenen yasamaya da yürütmeye de yargıya da egemen olan bir tek adam rejimi, dikta rejimidir. Ben şu soruyu sormak istiyorum, Türkiye’nin Anayasa sorunu var mı? Evet Anayasa’nın bazı maddeler içerisinde bir değişiklik yapılma ihtiyacı var ama bu da darbe hukukundan kaynaklanan daha özgürlükçü, mevcut Anayasa’yı daha demokratik bir parlamenter sisteme getirmek için yapılabilir, düşünülebilir. Anayasa sorunu Türkiye’nin öncelikli bir sorunu mudur? Türkiye’de bir yönetim sorunu var. Türkiye yönetilemiyor."

Anayasa değişikliği teklifinin Türkiye’yi geri dönülmez bir noktaya götüreceğini savunan Sındır, eleştirilerini şöylesürdürdü:

"Getirilen teklifle başkana parlamentoyu fes etme yetkisi, kanun yapma yetkisi veriyor. Yani milletvekillerini belirleyen sen, birlikte seçim yaparak iktidara gelen milletvekillerinden hükümeti kuran sen. Yürütmenin başı sen, dolayısıyla milletvekilleri üzerinden yasamaya egemen olan sen. Yargıda da HSYK’nın yüzde 50’sini belirleyecek olan yine sen. Yasamanın, yürütmenin, yargının başında bir tek adam rejimi, getirilen teklif budur. Demokrasiyle, parlamenter sistemle alakası olmayan bir sistem bu. Şu bilinmeli ki gelen teklif ülkemize huzur, ekonomik refah, birlik beraberlik getirmeyecek. Demokrasinin olmazsa olmaz ilkesi çoğulculuktur. Çoğulculuk ilkesi bugün azınlık düşüncede olanların da yarın bir gün iktidara gelebilmesinin önünün açık olmasıdır. Eğer o kanalları kapatıyorsanız onun adı çoğunluk diktatörlüğüdür. Buna izin vermeyeceğiz."

Oktay Sındır, Türkiye’de bir seferberlik ilan edilecekse ekonomik yoksulluğu ortadan kaldırmanın seferberliğinin ilan edilmesi gerektiğini belirterek, "İşsizliği ortadan kaldırmanın, Türkiye’yi üreten bir ülkeye götürme yolunda bir milli seferberlik yapılması lazım. Topyekun bu ülkenin birlik, beraberlik, kardeşlik duygularını arttıran bir seferberlik olmalı. Vatandaşlarımızı kutuplaştıran değil, etnik ve inanç kimliğinde ayrıştıran değil, kardeşlik temelinde birleştiren bir seferberlik olmalı. Ulusal birliğimizi ve dayanışmayı güçlendirmeye yönelik, sevgi ve hoşgörü kültürüne dayalı toplumsal barışı sağlayacak seferberlik olmalı" dedi.

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