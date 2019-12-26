Sincik'te kar yağışı

ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.Sincik ilçesinde, dün gece başlayan ve halen devam eden kar yağışının ardından ilçe merkezi beyaza büründü. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 15 santime ulaştığı Sincik'te, yolların ulaşıma kapanmaması için ekipler çalışmalar yürütüyor. Öte yandan polisler de kar lastiği ve zinciri olmayan araçların ilerlemesine izin vermiyor.