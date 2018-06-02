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Sınava koşarak yetiştiler

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,() - ZONGULDAK'ta, Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) son anda yetişen öğrenciler koşarak okula geldi. Zonguldak'ta sınava girecek öğrenciler, sabahın erken saatlerinde aileleriyle birlikte okulların önünde toplandı....

Sınava koşarak yetiştiler

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,() - ZONGULDAK'ta, Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) son anda yetişen öğrenciler koşarak okula geldi.
Zonguldak'ta sınava girecek öğrenciler, sabahın erken saatlerinde aileleriyle birlikte okulların önünde toplandı. Sınav saatinin yaklaşmasıyla öğrenciler, girişte yapılan kontrollerin ardından okula alındı. Sınavın başlamasına dakikalar kala okul önüne gelen bazı öğrenciler, koşarak içeri girdi. Sınavın başlamasının ardından gelen bazı öğrenciler ise görevliler tarafından içeri alınmadı. Sınav boyunca sınıflarda ter döken öğrencilerin aileleri de okul önünde heyecanla bekleyerek dualar etti. Polis ekipleri okulların çevresinde gürültüye karşı geniş güvenlik önlemi aldı.
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