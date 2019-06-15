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Sınava girmek için kolundaki alçıyı çıkardı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna girecek olan bazı öğrenciler geç kaldığı için sınava giremedi. Kolunda kırık olan bir öğrenci ise kolundaki alçıyı çıkarması şartı ile...

Sınava girmek için kolundaki alçıyı çıkardı
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna girecek olan bazı öğrenciler geç kaldığı için sınava giremedi. Kolunda kırık olan bir öğrenci ise kolundaki alçıyı çıkarması şartı ile sınava alındı.
ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin birinci oturumu olan TYT'ye İslahiye'de 11 okulda, 3 bin 900 öğrenci katıldı. Sabah erken saatten itibaren okullara gelen öğrenciler aramadan ve kimlik kontrolünden geçirilerek sınav salonuna alındı. Sınava 15 dakika kala gelenlerin salonlara alınmayacağı ise anonslarla bildirildi. Saat 10.00’da kapıların kapanmasından 1 dakika sonra gelen ve içeri girmek isteyen bir öğrenci kapıya eliyle birkaç kez vurarak görevlilerden yardım istemesine rağmen sonuç alamayarak geri döndü. Cumhuriyet Ortaokulu’nda sınava giren Ömer Furkan Özdemir ise kırık olan kolu alçılı şekilde geldiği için sınava alınmadı. Özdemir, kolundaki alçıyı hastanede çıkarttırdıktan sonra dakikalar kala sınav salonuna girdi.

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