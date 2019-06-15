Sınava giren torununa 'okuduğu' suyu veremeyince üzüldü

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren torununa Kuran'dan dua okuduğunu söylediği suyu veremeyen Necmiye Atik, üzülerek okuldan ayrıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen ve 2 milyon 528 bin 110 adayın başvurduğu 2019 YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı. Antalya'da saat 08.00'den itibaren trafikte sınav hareketliliği başladı. Aileler, çocuklarını sınava gireceği okullara girebilmek için adeta diğer sürücülerle yarıştı. Öğrenciler saat 09.00 itibariyle sınıflara alınmaya başlandı. Kapıda polis tarafından üst aramasından geçirilen öğrencilerin alyans, şeffaf numaralı gözlük, başörtüsü için kullanılan boncuklu-boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka, basit piercing, şeffaf pet şişe içerisinde su ile sınava girmelerine izin verildi.

OKUDUĞU SUYU VEREMEDİ

Aileler çocuklarını kapının önünde uğurladıktan sonra sıcak hava nedeniyle okulun dışındaki gölgeliklerin altına sığındı. Nuray Atik isimli kadın ise okulun kapısının önüne iki şişe su ile geldi. Suyu içeriye giren torununa vermek istediğini belirten Atik'i polisler içeriye alamayacaklarını söyledi. Atik, suyun okunmuş olduğunu belirterek, "Kuran'dan dua okuduğum suyu torunuma vermek istedim. Suyu veremediğim için üzüldüm" dedi.

KOŞARAK SINAVA YETİŞENLER OLDU

Engelli bir öğrenci de 09.55'te okula, yanında bir arkadaşıyla geldi. Sınav yeri üst katlarda olduğu için öğrenciye arkadaşının refakat etme isteğine görevliler bir süre izin vermedi. Engelli öğrencinin tek başına yukarıya çıkamayacağını gözlemleyen görevliler, öğrencinin arkadaşıyla sınıfa kadar gitmesine izin verdi.

BİR ÖĞRENCİ SINAVA GİREMEDİ

İçeriye girişlerin saat 10.00'da sona erdiği sınav öncesi birkaç öğrenci ise koşarak sınava yetişti. Kapıdaki polisler son dakikalarda yetişmeye çalışan öğrencilere bağırarak koşmalarını istedi. Saat 10.01'de gelen bir öğrencinin ise sınava girişine izin verilmedi. Geç kalan öğrenci, polisin uyarısının ardından sinirli bir şekilde okuldan ayrıldı.

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