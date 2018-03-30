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Sınav sorularını önceden ele geçirerek Polis Akademisine yerleşen 46 şüpheli hakkında 24 ilde gözaltı kararı 

Özkan ARSLAN / ANKARA, () - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2012 yılında yapılan Polis Akademisi Giriş sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını...

Sınav sorularını önceden ele geçirerek Polis Akademisine yerleşen 46 şüpheli hakkında 24 ilde gözaltı kararı 

Özkan ARSLAN / ANKARA, () - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2012 yılında yapılan Polis Akademisi Giriş sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ve Kamu Kurumu Zararına Dolandırıcılık suçlarından, yürütülen soruşturma ile ilgili olarak son dalga operasyon kapsamında  sınav sorularını önceden ele geçirerek Polis Akademisine yerleşen 46 şüpheli hakkında Ankara dahil 24 ilde bugün gözaltı kararı verildi, 1 şüphelinin halen tutuklu olduğu belirtildi. 2012 yılı Polis Akademisi Giriş sınavındaki usulsüzlüklere ilişkin olarak tespit edilen toplamda 269 şüpheli öğrenciden, bu operasyon ile birlikte, hakkında işlem yapılmayan örgüt üyesi kalmadığı belirtildi. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

 

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