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Sinan Ercan mezarı başında anıldı

  Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, () 7 Mart 1990'da Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç'e düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden şoförü Sinan Ercan, Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Anma törenine...

Sinan Ercan mezarı başında anıldı

 

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, () 7 Mart 1990'da Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç'e düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden şoförü Sinan Ercan, Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Anma törenine Sinan Ercan'ın oğlu Müfit Ercan, ablası İlknur Yardım, yakınları ve arkadaşları katıldı. Zincirlikuyu Camii imamı Mustafa Yaman tarafından mezarı başında dualar okundu. 
Sinan Ercan'ın oğlu Müfit Ercan, anma töreninin ardına, "28 yıl oldu. Rahmetlinin bu yıl torunu oldu eğer yaşasaydı o da çok mutlu olurdu. Nasip değilmiş. Torunu büyünce tanıştıracağım dedesiyle. Bu yıl ayrı bir burukluğumuz var" diye konuştu. Ablası İlknur Yardım gözyaşları içinde, "Hep aynı günü yaşıyoruz. 28 yıl geçti ama dün gibi değişen hiçbir şey yok acımız var. Sadece ailede eksilenler oldu. Başımız sağ olsun" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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