Simülasyon aracında kaza anını yaşadılar

TOKAT'ta Trafik Güvenliği Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında vatandaşlara emniyet kemerinin önemi simülasyon aracı ile anlatıldı. Simülasyon aracına binenler saatte 10 kilometre hızla kaza etkisini sarsılarak yaşadı.Trafik Haftası nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda Tokat Emniyet Müdürlüğü, Tokat Jandarma Komutanlığı, Tokat Belediyesi ve Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde stant ve resim sergisi açılışı gerçekleştirildi. Okullarda hafta nedeniyle düzenlenen resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Stantları gezmeye gelen öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi verilerek, çeşitli hediyeler dağıtıldı. Alkollü araç kullanmanın tehlikeli olduğunu göstermek amaçlı öğrencilere, alkollü etkisi yapan gözlükler takıldı. Öğrenciler gözlüklerle dubaların arasında yürümekte zorluk çekti. Ayrıca emniyet kemeri takmanın önemine dikkat çekmek için simülasyon aracı getirildi. Hızı saatte 10 kilometre olan bir aracın takla attığı varsayılarak araç içindekiler ile birlikte ters çevrildi ve kaza anı yaşatıldı.Araçta bulunanlar için emniyet kemerinin can simidi olduğunu ifade eden Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Yüksel Bozkurt, "Bu nedenle araç sürücülerimiz önce araçları çalıştırmadan mutlaka emniyet kemeri takmaları gerekiyor. Trafik Güvenliği Haftası kapsamında ilimize tahsis edilen simülasyon aracı ile ilimizde ikamet eden sürücülerimizin hem emniyet kemeri konusunda bilinçlendirilmesine hem de bizzat kendilerinin bunu kullanmak sureti ile emniyet kemerinin yararlarını görmesi açısından aracı arkadaşlarımız kurdu. Biz de deneme yapıyoruz. Bunun ne kadar önemli olduğunu kendim de deneyerek göreceğim. Emniyet kemeri bizi askıda tutarak sağa sola çarpmamızı düşmemizi engelliyor. Kemerimiz olmasaydı biz şu halimizle tamamen aracın hızı ile birlikte dışarıya da fırlardık. Sağa sola savrulup yaralanmamıza da neden olabilir" diye konuştu.

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