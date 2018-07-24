Şimşekler geceyi gündüze çevirdi // ek fotoğraflar
24 Temmuz 2018 Salı 07:26
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Suşehri Belediyesi'nden şebeke suyu...
- 2Organlarıyla 6 kişiye can ve ışık oldu
- 3Organlarıyla 6 kişiye can ve ışık oldu
- 4Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Demirci:...
- 5“Obezite ameliyatı kalp krizi geçirme...
- 6(Görüntülü) Ayakları kesilen köpeğe...
- 7(Görüntülü) Eşine böbreğini vermek...
- 8"İmplantın başarısı kemik kalitesine...
- 9Ayakları kesilen köpeğe 'hayat tamircisi'nden...
- 10Eşine böbreğini vermek için 2 yıl bekledi
- 1(Görüntülü) KHAS “Uluslararası Deniz...
- 2KHAS “Uluslararası Deniz Hukuku Yaz Akademisi”...
- 3(Görüntülü) İzmit'te öğrencilere...
- 4İzmit'te öğrencilere robotik kodlama...
- 5Halk oyunları ve ritimle eğitim
- 6KKTC medyası Makedonya'daki uluslararası...
- 7(Görüntülü) Bakan Selçuk: İlk 11'imiz...
- 8(Görüntülü) Bakan Selçuk: İlk 11'imiz...
- 9(Görüntülü) Bakan Selçuk: İlk 11'imiz...
- 10(Görüntülü) Bakan Selçuk: İlk 11'imiz...
- 1"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 2Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 3Kredili konut satışları Kasım'da...
- 4Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 5Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 6Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 7İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 8Sahibinden Satılık Arsa
- 9Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 10Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
İlgili Haberler
7.6B Takipçi
SON DAKİKA
- 1Tunceli'de kaza: 2'si ağır,...
- 2Yunanistan’daki yangında en 24 kişi...
- 3İki kardeş, kavga ederken balkondan düştü
- 4Şimşekler geceyi gündüze çevirdi //...
- 5Flaş
- 6Sağanak yağış İstanbul'da hayatı...
- 7D-100 karayolunda kaza: 1 ölü
- 8Taksi yatak odasına girdi: 2 yaralı
- 9İYİ Parti'de kritik 72 saat... Akşener'in...
- 10DHA YURT - Kayıp Evrim'in anne-babası...
- 11Kayseri'de 'Oltalama' yöntemiyle...
- 12Şimşekler geceyi gündüze çevirdi
- 13Kırşehir Kızılırmak'ta kaybolan...
- 14Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklanma...
- 15İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı
- 16Suşehri Belediyesi'nden şebeke suyu...
- 17(Görüntülü) Evde çıkan yangında 1...
- 18(Görüntülü) Evde çıkan yangında 1...
- 19İSTANBUL'DA ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI
- 20İSTANBUL'DA ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:36
|05:45
|13:22
|17:19
|20:37
|22:27