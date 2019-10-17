Flaş HaberUğurcan Çakır: Ne mutlu Türk’üm diyene
Son Dakika
Kağıthane'de 6 ay önce çöken binanın enkazından çıkarılan ziynet eşyaları ve paralar sahibine teslim edildi
Kağıthane'de 6 ay önce çöken binanın enkazından çıkarılan ziynet eşyaları ve paralar sahibine teslim edildi
(Ek bilgilerle) Bakan Pakdemirli: Sağlıksız yeme alışkanlıkları, yılda 2 trilyon dolar maliyetiyle hükümetlerin üzerinde büyük bir yük oluşturuyor
(Ek bilgi ve görüntülerle) BAKAN PAKDEMİRLİ: SAĞLIKSIZ YEME ALIŞKANLIKLARI, YILDA 2 TRİLYON DOLAR MALİYETİYLE HÜKÜMETLERİN ÜZERİNDE BÜYÜK BİR YÜK OLUŞTURUYOR
(Geniş haber) İSTANBUL'DA "KİMLİĞİ GETİR, DAİREYİ GÖTÜR" SLOGANIYLA 100 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK: 30 GÖZALTI
Simit satarak Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulundu
KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 20 yıldır simit satarak geçimini sağlayan Erkan Ayhan, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için 2 günlük simit satışından elde ettiği 135 liralık geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. İzmit’te...
GENEL 17.10.2019, 11:49
KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 20 yıldır simit satarak geçimini sağlayan Erkan Ayhan, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için 2 günlük simit satışından elde ettiği 135 liralık geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.
İzmit’te simit satarak geçimini sağlayan, kazancıyla kurumlara ve kampanyalara bağışta bulunan Erkan Ayhan, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla sattığı simitlerden elde ettiği geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlama kararı verdi. Üzerinde ‘Mehmetçiğin vurduğu yerde gül biter. Simitler Mehmetçiğe’ yazılı tişört giyen Ayhan, elindeki simit tezgahıyla sokaklarda 2 gün boyunca sattığı 193 simitten elde ettiği 135 lira geliri banka şubesine giderek Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Ayhan, amacının harekata katılan askerlere destek vermek olduğunu söyledi.
Suriye'de askerlerin zor şartlar altında görev yaptığını ifade eden Ayhan, "Bugün, Mehmetçiğe destek günü dedik ve 2 günden beri Mehmetçik için koşturuyorum. Vatanımızı koruyan tüm Mehmetçiklerimize yardım etmek istedim. 2 gündür Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçikler için simit satıyorum. 2 gün boyunca sattığım 193 simitten elde ettiğim 135 liralık karı Mehmetçik Vakfı'na bağışladım. Rabbim bu vatan için şehit olmuş tüm askerlerimizin mekanını cennet eylesin. Bu vatana sahip çıkan herkesten Allah razı olsun. Onlar zor şartlarda bizim için mücadele ediyorlar, ben de bu durumda kayıtsız kalmak istemeyip bu bağışı yaptım" dedi.
İzmit’te simit satarak geçimini sağlayan, kazancıyla kurumlara ve kampanyalara bağışta bulunan Erkan Ayhan, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla sattığı simitlerden elde ettiği geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlama kararı verdi. Üzerinde ‘Mehmetçiğin vurduğu yerde gül biter. Simitler Mehmetçiğe’ yazılı tişört giyen Ayhan, elindeki simit tezgahıyla sokaklarda 2 gün boyunca sattığı 193 simitten elde ettiği 135 lira geliri banka şubesine giderek Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Ayhan, amacının harekata katılan askerlere destek vermek olduğunu söyledi.
Suriye'de askerlerin zor şartlar altında görev yaptığını ifade eden Ayhan, "Bugün, Mehmetçiğe destek günü dedik ve 2 günden beri Mehmetçik için koşturuyorum. Vatanımızı koruyan tüm Mehmetçiklerimize yardım etmek istedim. 2 gündür Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçikler için simit satıyorum. 2 gün boyunca sattığım 193 simitten elde ettiğim 135 liralık karı Mehmetçik Vakfı'na bağışladım. Rabbim bu vatan için şehit olmuş tüm askerlerimizin mekanını cennet eylesin. Bu vatana sahip çıkan herkesten Allah razı olsun. Onlar zor şartlarda bizim için mücadele ediyorlar, ben de bu durumda kayıtsız kalmak istemeyip bu bağışı yaptım" dedi.
21°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 17 Ekim 2019
|İmsak
|05:47
|Güneş
|07:11
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:56
|Akşam
|18:28
|Yatsı
|19:47
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2