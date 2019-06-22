Simav'da 'goji berry' deneme dikimi yapıldı

Mehmet YENEN / SİMAV (Kütahya), () - KÜTAHYA'nın Simav ilçesi Çakırlar köyünde kiraz ve vişneye alternatif 'goji berry' (kurt üzümü) deneme dikimi yapıldı.

Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner, halk arasında 'kurt üzümü' ya da 'mutluluk meyvesi' olarak bilinen goji berry meyvesinin, kiraz ve vişnenin en bol yetiştirildiği bölgede vatandaşlara alternatif ürün olabileceğini söyledi. Bu kapsamda Çakırlar Köyü sakini Güngör Yüksel'in, Çayır Kaşı Mevkii'ndeki 1 dekarlık tarlasına, geçen yıl 200 adet Goji Berry fidanı dikimi gerçekleştirdiklerini ifade etti. Oda Başkanı Bütüner, kendisinin de bu alternatif bitkinin takipçisi olarak sıklıkla bölgeye gidip, kontrollerde bulunduğunu kaydetti. Bütüner, "Anavatanı Tibet olan kurt üzümü sağlıklı yaşamın korunması ve sürdürülmesi açısından olağanüstü içeriği ile insanlara yararlı bir meyve. Deneme bahçemizden iyi sonuçlar aldığımız takdirde bölgemizde yaygınlaştırılması için Oda olarak çiftçilerimize her türlü kolaylık ve desteği sağlayacağız. Deneme dikimi yapılan Goji Berry bahçesinin yöre çiftçileri tarafından da ilgi ile takip edilmesi bizleri memnun etmektedir" dedi.

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