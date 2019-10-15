Simav'da Barış Pınarı Harekatı'na destek yürüyüşü 

Mehmet YENEN/SİMAV, (Kütahya), ()- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na, destek için Kütahya'nın Simav ilçesinde yürüyüş düzenlendi. Yüzlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla askerlere destek mesajı verdi.

TSKi'nın Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere destek için Simav Eynal Mehteran takımı öncülüğünde yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe katılanlar, operasyondaki askerlere destek mesajı gönderdi. Orman İşletme Müdürlüğü hizmet binası önünde başlayan 2 kilometrelik yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Yürüyüşe eline Türk bayrağını alan yüzlerce kişi katılarak destek verdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, askerler için fetih suresi okundu. Simav İlçe Müftüsü Muhammed Aydın tarafından dua edildi. Yürüyüşe kızı ile birlikte katılan Bağ-Kur emeklisi Yavuz Oturakkaya(73), "Allah askerimizin ayağına taş değdirmesin, bu güne kadar girdiği savaşların tamamını kazanan kahraman ordumuzun bu kez terör örgütlerine karşı başlattığı sınır ötesi Barış Pınarı harekatından da zaferle çıkacağından hiç şüphemiz yok. Simavlılar olarak Barış Pınarı Harekatına tam destek veriyoruz" dedi.

Yürüyüşün ardından Mehteran takımı da kahramanlık türkülerinden oluşan mini bir konser sundu. Yürüyüşe Simav Belediye Başkanı AK Partili Adil Biçer, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan, Simav İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasiler ve halk katıldı.