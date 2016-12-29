Simav beyaza büründü

KÜTAHYA'nın Simav İlçesi, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.İlçede yılın ilk kar yağışı dün akşam saatlerinde başladı. Sabaha beyaz sürprize uyanan vatandaşlar, geçen yıl yaşanan kuraklığın ardından bu yıl ilk kez düşen kar yağışına sevindi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, yükseklerde kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu. Kütahya'nın kaplıcalarıyla ünlü turistik ilçesi Simav'da, kar yağışının önümüzdeki cumartesi gününe kadar sürmesi bekleniyor.Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Simav'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi. Karar Kaymakamlık tarafından internet aracılığı ile tüm okullara ve öğrencilerle velilerine bu sabah saatlerinde bildirildi. Yoğun kar yağışı yüzünden Simav'da 25 köy yolu kapandı. İlçe Özel İdaresi'ne ait 2 ekip, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için gece yarısından itibaren 6 kepçe ve 2 greyder ile çalışma başlattı. Simav Belediyesi de kar yağışına önceden hazırlandı. Ekipler ana caddelerle sokak aralarında herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek amacıyla kepçe ve greyderlerle çalışma başlattı. Bazı ekipler de yüksek kesimlerdeki yollarda tuzlama çalışması yaparak vatandaşların ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşamasına izin vermedi.Simav İlçe Özel İdare Müdürü Recep Yalçın, 25'e yakın kapalı köy yolunun ulaşılması açılması için başlattıkları çalışmaların akşam saatlerine doğru tamamlanmasının beklendiğini bildirdi.

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