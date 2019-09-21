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Silve Yaylası beyaza büründü
GÜMÜŞHANE’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte Torul ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Silve Yaylası, beyaz örtüyle kaplandı. Karadeniz’de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşünce, dün gece...
GENEL 21.09.2019, 12:28
GÜMÜŞHANE’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte Torul ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Silve Yaylası, beyaz örtüyle kaplandı.
Karadeniz’de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşünce, dün gece saatlerinde Gümüşhane’nin Torul ilçesinde özellikle dağcılık ve doğa sporları kulübü üyesi sporcuları ağırlayan 2 bin rakımlı Silve Yaylası, Eylül ayında yağan karla beyaz örtüyle kaplandı. Yaylada, hayvanları ile köye göç hazırlığında olan yöre sakinleri karın tadını çıkardı, bazıları ise beyaz örtü üzerinde bol bol hatıra fotoğraf çektirdi.
Karadeniz’de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşünce, dün gece saatlerinde Gümüşhane’nin Torul ilçesinde özellikle dağcılık ve doğa sporları kulübü üyesi sporcuları ağırlayan 2 bin rakımlı Silve Yaylası, Eylül ayında yağan karla beyaz örtüyle kaplandı. Yaylada, hayvanları ile köye göç hazırlığında olan yöre sakinleri karın tadını çıkardı, bazıları ise beyaz örtü üzerinde bol bol hatıra fotoğraf çektirdi.
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