Silvan'da bin 200 yıllık 'Gulan' bayramı 

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), () - DİYARBAKIR’ın Silvan İlçesi'nde bin 200 yıldır kutlandığına inanılan ve baharın gelişini müjdeleyen 'Gulan' bayramı, bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Her yıl kutlanan Gulan bayramı için aileler sabah saatlerinde park ve bahçelere akın etti. Silvan Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen parklara giden aileler, yemek ve ızgara yaparak def, davul ve zurna eşliğinde gönüllerince eğlendi. Silvan'da bin 200 yıldır bu geleneğin sürdüğünü söyleyen vatandaşlar, geleneksel bahar bayramının, insanlar arasında hoşgörü, diyalog ve sevginin pekiştiği bir bayram olduğunu söyledi. Gulan bayramının festival haline getirilmesini istediklerini belirten Silvanlı'lar, bu şekilde ilçedeki turizm potansiyelinin de artacağını ifade etti.

Mervani Hükümdarlığı'ndan bu yana geleneksel olarak sürdürülen Gulan bayramı, Diyarbakır'ın Silvan ilçesi'nde her yıl 14 Mayıs günü kutlanıyor. Gulan şenliklerini Ramazan ve Kurban bayramından sonra 3'üncü bayram olarak adlandıran bölge halkı, 14 Mayıs günü şehrin piknik yerlerine akın ediyor. Bir gün önce yapılan yemekleri yiyen vatandaşlar, Gulan bayramı gününü piknik yapıp, eğlenerek geçiriyor.

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