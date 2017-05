Silopili öğrencilerin İstanbul hayalini Pınar öğretmen gerçekleştirdi

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), () - ŞIRNAK’ın Silopi İlçesi'ne bağlı Çukurca Köyü'ndeki okulda görev yaptıktan sonra 2014'te İstanbul'a tayin olan beden eğitimi öğretmeni Pınar Demiray'ın girişimleriyle, Silopi'deki 9'u kız toplam 17 öğrenci İstanbul'a götürüldü. Uçakla gittikleri İstanbul'u ve denizi ilk kez gören öğrenciler, büyük sevinç yaşadı. İstanbul'daki mektup kardeşlerleriyle bir araya gelen Silopili öğrenciler, birçok tarihi ve turistik mekanı da gezme fırsatı buldu.

Silopi İlçesi Çukurca Köyü İlk ve Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaptığı 2014 yılında İstanbul Bahçelievler Mustafa Kemal İlk ve Ortaokulu'na tayin olan Pınar Demiray, eski öğrencileri ile iletişimi kesmeyerek mektup kardeşliğini başlattı. Çukurca Ortaokulu 7/A sınıfı öğrencileri ile Mustafa Kemal Ortaokulu 7/H sınıfı öğrencileri arasında mektup kardeşliğini başlatan Pınar Öğretmen'in eski öğrencilerini İstanbul'a getirme ve mektup kardeşleriyle buluşturma hayali de gerçek oldu.

'Mektuplardan bir gönül bağı' projesi kapsamında daha önce sadece birbirleri ile mektuplaşan öğrenciler, İstanbul gezisi ile bir araya geldi. Bu çerçevede 2 öğretmen ile birlikte 9’u kız toplam 17 öğrenci ,İstanbul’a geziye gönderildi.

Çukurca Ortaokulu önünde servis aracı ile öğrencilerin köyden alınması sırasında duygusal anlar yaşandı. Ailesi ile vedalaşan bazı öğrencilerin gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü. Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na gelen öğrenciler ilk kez uçağa bindi ve ilk kez İstanbul’u gördü. Silopili öğrenclier, İstanbul'da Bahçelievler Mustafa Kemal Ortaokulu'ndaki mektup kardeşleri ile bir araya geldi. Birbirlerine sarılan öğrenciler, ilk kez gördükleri mektup arkadaşları ile okul bahçesinde bir süre tur atarak, konuşup kaynaştı.

Üzerinde Türk bayrağı ile 'Şırnak-İstanbul' yazılı tişörtleri giyen her iki okulun öğrencileri, öğretmen ve idareciler ile okul merdiveninde toplu fotoğraf çektirdi. Daha sonra okulda verilen tanıtım konferansının ardından, İstanbullu öğrencilerin aileleri tarafından hazırlanan pasta ve yemekler, misafir öğrencilere ikram edildi. Hayalleri gerçek olan Silopili öğrenciler, ilk kez gördükleri denizde, vapurla Boğaz Turu'na çıktı. Vapurda şarkı söyleyen, dans ederek eğlenen öğrenciler, daha sonra Eminönü’nde balık ekmek yedi. 5 gün süren gezi kapsamında İstanbul’un tarihi ve turistik mekanları, camileri dolaşan öğrenciler, Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı’yı da makamında ziyaret etti. Çıkrıkçı, öğrencilere tavsiyelerde bulunduktan sonra her bir öğrenciye kalem ve kitap hediye etti.

Tarihi mekanların ardından Miniatürk’te gerçeklerin tıpkısına benzetilen maket yapıları gören öğrenciler, büyük şaşkınlık yaşadı. Minyatür yapılara hayran kalan Silopili öğrenciler, bol bol hatıra fotoğraf çektirdi. Tren ile tur atan çocuklar daha sonra alışveriş merkezleri, sahil gezisi, lunapark gibi eğlence mekanlarında coşkuyla eğlendi.

Mustafa Kemal Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Beyza Aşkın, Silopili mektup arkadaşlarını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Arkadaşlarımızı gördüğümüz için çok mutlu olduk. Mektuplaştığımızda onları tanımıyorduk. Mektupla biraz tanıdık. Ama şimdi nasıl olduklarını tanıyacağız" dedi.

Mektup kardeşleri Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencisi Cemre Doğan ile Çukurca Ortaokulu öğrencisi Dılbin Öktem ilk defa yüz yüze gelmenin mutluluğunu yaşadı. Cemre Doğan, "3 sene önce ben Dilbin arkadaşıma mektup yazmıştım. O da bana göndermişti. Onları tanımadan, onlarla mektuplaşıyorduk. Sadece bir gönül bağımız vardı. Şimdi İstanbul’a geldiler. Artık gerçekten bir arkadaşımmış gibi ona mektup yollayacağım. Onları çok seviyorum" dedi. Silopili Dılbin Öktem de, "Cemre arkadaşımızla mektuplaştık. Şimdi onun yüzünü görüyorum. Onunla bir arkadaş bağımız oldu ve onun elini tutabiliyorum. Onu çok seviyorum. Onunla çok iyi arkadaş oldum" şeklinde konuştu.

Projenin mimarı Mustafa Kemal Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Pınar Demiray ise imkansız gibi görünen bir buluşmayı gerçekleştirmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"İnşallah biz de Şırnak’a gideceğiz. Onların hayallerini gerçekleştirdim. Çocukları her gördüğümde duygulu anlar yaşıyorum. Onlar da öyle İstanbul’u çok sevdiler. Çocuklar şuan çok mutlular."

