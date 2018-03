Silopili öğrencilerden Afrin'deki Mehmetçiğe moral klibi

ŞIRNAK’ın Silopi ilçesindeki Verimli Ortaokulu öğrencileri, Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için moral klibi hazırladı.Silopi’de başlatılan Afrin’deki askerler için mektup projesi üzerine Silopi Verimli Ortaokulu'nda eğitim gören bir grup öğrenci, klip hazırlama isteklerini müzik öğretmeni Arif Arı’ya aktardı. Öğrenciler, idarenin izni ile Mehmetçiğe moral klibi çekti. Okul içerisinde ve bahçede çekilen klipte, öğrenciler Dağlıca türküsünü seslendirdi. Şehit düşen askerlerin görüntülerine yer verilen 5 dakikalık klibin başlangıcında, "Şehit aileleri ve çocukları için söyledik. Okulumuzda her bir sınıf kapımız, kütüphanemiz onların adını taşımaktadır. Her sabah onlar başımızda nöbetteler ve burada bizimleler. Biz de bundan etkilenerek öğretmenlerimizle sizlere bu videoyu hazırlayıp bir nebze de olsa Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu göstermek istedik. Afrin’deki askerlerimize buradan selamlar yolluyoruz. Şırnak/ Silopi Verimli Ortaokulu" yazısı yer aldı.Okul Müdürü Bilal Deveci’nin girişimleri sonucu daha önce Ercüment Türkmen kışlasında görev yapan İbrahim Kesimci'nin aracılığı ile Tekirdağ Çerkezköy esnafı Mehmet Ceylan tarafından okulun kapılarına şehitlerin isim ve fotoğrafları işlendi. Şırnak’ta şehit olan asker, polis ve korucuların yanında Batman’da teröristlerce şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’nın fotoğrafı da kapıda yer aldı.Afrin’de terör örgütlerine karşı harekatta bulunan güvenlik güçlerine moral vermek açısından mektup projesi hazırladıklarını ve öğrencilerin isteği üzerine böyle bir klip yaptıklarını anlatan Silopi Verimli Ortaokulu müzik öğretmeni Arif Arı, "Buradan tamamen milli duygularla, milli sevgilerle kendilerinin hisleri ile yaptığımız bir video çalışmasıdır. Biz öğretmen olarak üzerimize düşen görevi yapmak istedik. Hazırladığımız videoyu Afrin’de kahramanca çarpışan Mehmetçiğimize bir moral olarak gönderdik" dedi.Klibi hazırlayan öğrencilerinden Metin Aşan, her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını ve onlar için bu klibi hazırladıklarını belirtirken, kız öğrencilerden Beyzanur Tosun da, Mehmetçiğe moral olsun diye klip çekimi yaptıklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI