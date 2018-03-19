Silopili öğrenciler, 'Zeytin Dalı Harekatı' şehitleri için fidan dikti

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), () - ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerler için okullarının bahçesine fidan dikti.

Silopi İstiklal İlk ve Ortaokulu'nun bahçesinde, 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerler için fidan dikim etkinliği yapıldı. Öğrenciler, kazma ve küreklerle toprağı kazıp, fidanları dikerek, can suyu verdi. Her sınıf tarafından bir fidanın bakımı üstlenildi. Öğrenciler, şehitler için fidan diktiklerini belirterek, kahramanca savaşan askerlerle birlikte bu fidanları sulamayı umut ettiklerini söyledi.

İstiklal İlk ve Ortaokulu Müdürü Özhan Özyer, okul öğrencilerinin milli birlik ve beraberlik duygularını canlı tutmayı hedeflediklerini belirterek, "Hepimizin bildiği gibi 'Zeytin Dalı Harekatı' mazlumlara bir ses, ülkemizi bölmek isteyenlere karşı bir ders niteliğinde olmuştur. Bizler de bu kutlu yolda bir adım atabilmek amacıyla çocuklarımızın milli bilinci ve manevi duygularını canlı tutmak amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Şehit anneleri ve şehit babaları üzülmesinler. Çocukları ölmemiştir, yaşamaktadırlar. Bir okulda, bir kütüphanede, bir fidanda ve en önemlisi de çocuklarımızın kalplerinde yaşamaktadırlar ve yaşamaya da devam edeceklerdir" dedi.



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