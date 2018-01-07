Silopili anne ve kızları hem spor yapıyor hem sporcu yetiştiriyor

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, Semire Azgeçer, iki kızı ile judo ve halter dallarında minik sporcular yetiştiriyor. Azgeçer, çocukların terör ve uyuşturucudan uzak durması için spora teşvik edilmelerini ve bunun için de imkanların elverişli hale getirilmesini istedi.

Silopi ilçesinde yaşarken evlenip İstanbul'a yerleşen daha sonra eşinden ayrılarak 3 çocuğu ile Silopi'ye dönen Semire Azgeçer, hem çocukları ile düzenli spor yapıyor hem de judo ve halter branşlarında sporcu yetiştiriyor.

Azgeçer'in kızı Gamze Yıldız, annesinin teşviki ile halter sporu ile uğraştığını, bununla yetinmeyip güreş ve judo branşlarında başarılı çalışmalar yaparak kendini geliştirdiğini söyledi. Spor salonunda minik öğrencilere halter ve judo konusunda eğitimler veren sporcu aile, daha sonra bir otelin spor salonunda antrenmanlara katılıyor.

Silopili çocukları terör ve uyuşturucudan uzak tutmak için spor alışkanlığı kazandırma çabası içerisine giren sporcu anne ve kızı, ilçedeki spor salonlarının halter ve diğer branşlar açısından sağladığı imkanların elverişli olmadığını dile getirerek, devletin kendilerine bu konuda yardımcı olmalarını istedi. Yaklaşık 20 minik sporcuya judo eğitimi veren Gamze Yıldız, farklı kategorilerde de eğitim vermek istediğini de belirterek, şöyle konuştu:

"Annem ve kardeşimle birlikte judo ve halter branşında çalışıyorum, hem de öğrencilerim var. Onlara eğitim veriyorum. Aynı şekilde ailecek sporla iç içeyiz. Annem de halter branşında öğrenciler yetiştiriyor. Normal günlük antrenmanlarımızı burada yapıyoruz. Fakat sporculara verdiğimiz antrenmanlar için spor salonunu tercih ediyoruz. Orada da koşullar pek elverişli değil. Belli imkanlar dahilinde biz antrenmanlarımızı yürütmeye çalışıyoruz. Günde yaklaşık 3 saat bireysel antrenmanlarımıza ayırıyoruz. Yine yaklaşık 3 saatimizi de öğrencilerimize ayırıyoruz. Öğrenci yetiştiriyoruz. Devletine milletine vatanına bağlı hayırlı sporcular yetiştirme amaç ve gayesindeyiz."

Spora merakının annesinden kaynaklandığı söyleyen Yıldız, şöyle devam etti:

"Küçük yaşlarda annemin teşviki ile spora atıldım. Bu zamana kadar da vazgeçmedim. İmkanlar dahilinden bir şeyler yapsak da vazgeçmedim, vazgeçmeyeceğim. Geleceğin minik sporcularını yetiştireceğim."

Anne Semire Azgeçer ise amacının, Silopi'de çocukları kazanmak olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Çocukları uyuşturucudan uzak tutmak. Malum biliyorsunuz terör bölgesi ve çok sıkıntılar yaşamış bu konuda Silopi halkı ve çocukları. Onlar için güzel şeyler olsun istiyorum spor adına ve bunları ilerletmek istiyoruz. Çocuklarımızın adının Ankara'da, batıda her yerde Silopi'nin adı terörle anılsın istemiyoruz. Silopi adının bir uyuşturucu, çocukların kötü alışkanlıkları ile anılmasını istemiyorum. Bu konuda büyüklerimizden destek bekliyorum. Çalışma şartlarımız çok sıkıntılı. Çalışabileceğimiz yer ve imkan çok sınırlıdır."



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