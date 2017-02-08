Silopi’de sokağa çıkmaya yasağı saatlerinde asfaltlama çalışması

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), () - ŞIRNAK’ın Silopi İlçesi'nde hendek-barikat operasyonları sırasında bozulan yollar belediye ekipleri tarafından ilçede sokağa çıkma yasağının uygulandığı saat 23.00 ila 02.30 arasında yapılıyor. Belediye'ye kayyum olarak atanan Silopi Kaymakamı Savaş Konak, şu ana kadar ilçede 49.5 kilometrelik yol yenileme çalışmasının yapıldığını söyledi.

Silopi İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin kazdığı hendekler, oluşturdukları barikatlar ve yollara döşedikleri patlıyıcıların etkisiz hale getirilmesi için 14 Aralık 2015 ile 2 Mart 2016 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlar sırasında tahrip olan cadde ve sokakların yenilenme çalışmaları Silopi Belediyesi tarafından sürdürülüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Silopi Belediye Başkan Vekilliğine kayyum olarak atanan Silopi Kaymakamı Savaş Konak, şu ana kadar ilçede 49.5 kilometrelik yol yenileme çalışmasının yapıldığını söyledi.

İlçede huzur ortamının tesis edilmesi için kapsamlı bir çalışma yürütülürken, caddelere daha önce döşenen parke taşları kaldırılarak yerine sıcak asfalt döşeniyor. Belediye ekipleri tarafında yapılan çalışmalar ise, Silopi'de sokağa çıkma yasağının devam ettiği saat 23.00 ile 02.30 arasında yapıldığı belirtildi.

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