Silopi'de yaşlı çifte devlet şefkati

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde derme çatma kerpiç evde oturan Lali Aytiş (84) ve dini nikahlı yaşadığı Ömer Duru'ya (85), Kaymakamlık sahip çıktı. Çift, başka bir eve yerleştirilirken, yaşadıkları evin de yıkılarak yerine yenisinin inşa edileceği belirtildi.

Silopi'nin Karşıyaka Mahallesi'nde derme çatma evde yaşam mücadelesi veren Lali Aytiş ve dini nikahlı yaşadığı Ömer Duru'ya, Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş sahip çıktı. Yaşlı çift, sağlıksız koşullarda yaşadıkları evden alınarak, Silopi Belediyesi Kadın Eğitim Destek ve Kültür Merkezi'ne bağlı ek binaya yerleştirildi. Daha sonra Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı ve Silopi Belediyesi'nce gereken yardımlar yapılarak çiftin ihtiyaçları giderildi. İşitme kaybı yaşayan ve yürüme güçlüğü çeken Lali Aytiş'in sağlık durumu için devreye giren Şırnak Valisi Mehmet Aktaş da, tedavi için Şırnak Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürlüğü'ne talimat verdi. Bunun üzerine İl Müdürü Muzaffer Akçam ve beraberindeki personel, çifti yaşadıkları evde ziyaret etti. Çiftle bir süre sohbet eden ekip, evde incelemede bulundu. Daha sonra Lali Aytiş, Cizre Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne götürülmek üzere araca bir bindirildi. Hastanede yapılan sağlık kontrolleri ve rapora göre, Aytiş'in evde bakım hizmeti alması sağlanacak. Çift, başka bir eve yerleştirilirken, yaşadıkları evin de yıkılarak yerine yenisinin inşa edileceği belirtildi.

Yaşadıkları sıkıntıları anlatan Ömer Duru, "Devlet bana ev yapacak. Kaymakam, Vali bizimle ilgilendi. Allah razı olsun. Allah devletimizi büyük yapsın" dedi.

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürü Muzaffer Akçam da, çift için gereken her türlü hizmetin yapılacağını ifade ederek, "Öncelikle aileyi hemen o ev ortamından uzaklaştırıp şu anda bulunduğumuz eve getirdik. Bütün ev ihtiyaçları Silopi Kaymakamlığı tarafından giderildi. Ömer babamızın evinin olduğu arsayı bugün itibari ile yıkacağız inşallah ve orada onlara yeni bir ev yapacağız. Ev bittikten sonra bütün ev ihtiyaçları Silopi Kaymakamlığı tarafından yeniden düzenlenecek. Lali annemizi de Cizre Devlet Hastanesi'ne doktora götüreceğiz. Öncelikle bütün sağlık kontrollerini yapacağız. Tedavisi gerekiyorsa tedavilerini yaptıracağız. Ardından sağlık kurulu raporu çıkaracağız. Sağlık kurulundan sonra ona hangi hizmet modeli gerekiyorsa onu yapacağız. Onun için bir bakıcı tutacağız ve engelli, evde bakım aylığını da başlayacağız. Bundan sonrada ailemizin durumunu da görevlendirdiğim ekip tarafından takip etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.



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