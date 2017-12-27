Silopi'de öğrencilerden örnek temizlik etkinliği 

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki İpekyolu İlk ve Ortaokulu'nda, 'Okulum Temiz' projesi kapsamında öğrenciler hazırladıkları afişlerle temizlik bilincine dikkat çekerken, teneffüslerde okulda temizlik yapıyor.Silopi İpekyolu İlk ve Ortaokulu'nda 6'ncı sınıf öğrencilerinin talebi üzerine Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Fatma Betül Yavuz, 'Okulum Temiz' projesini başlattı. Teneffüs ziline 5 dakika kala öğrenciler, temizlik konulu yazıların yer aldığı kendi hazırladıkları pankart ve çift taraflı afişleri boyunlarına geçirerek temizlik bilincine dikkat çekmeye çalışıyor. Zilin çalması ile birlikte okulun koridorlarından başlayarak kütüphane, kantin, bahçeye kadar dağılan öğrenciler hem yerlerdeki çöpleri topluyor hem de diğer öğrencilere uyarılarda bulunarak temizlik konusunda bilgilendirme yapıyor. Öğretmenlerin de eşlik ettiği teneffüs arasında yerdeki çöpleri toplayarak okulun çöp kovalarına bırakan öğrenciler, ders zili çaldığında sınıflarına geçiyor. Öğrenciler temizliğin yanı sıra birbirlerine saygılı olmak ve küfür edilmemesi konusunda da uyarıda bulunuyor.Öğrencilerin talebi üzerine bu projeyi başlattıklarını söyleyen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Fatma Betül Yavuz, "Öğrencilerimizin farkındalığını artırmak için böyle bir projeye başvurduk. Kendi aramızda okulumuz için böyle bir şey düşündük. Buradaki amaç öğrencilerimiz gün içinde unutuyorlar hatırlatmak gerekiyor. Yere çöp atmak gibi kötü alışkanlıklarından vazgeçerler. Bu amaçla böyle bir proje yaptık"diye konuştu.Okulun temiz tutulması için konuyu öğretmenlerine götürdüklerini ve olumlu sonuç aldıklarını belirten 6'ncı sınıf öğrenci Nehir Denli ise, "Din Kültürü öğretmenimizle böyle bir proje hazırlamak istedik. Birkaç gün boyunca bu konu hakkında konuştuk. Beraber çalışarak hazırladık. Okulumuzun daha temiz ve düzenli olabilmesi için bu projeyi hazırladı" dedi. Rojin Barkın adlı öğrenci de, projeyi okullarının daha temiz olması için yaptıklarını ifade ederek, "Evlerini nasıl temiz tutuyorlarsa okullarını da aynı şekilde temiz tutmalarını istiyoruz" dedi.

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