Silopi'de engellilerden dans gösterisi

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde bir eğitim ve rehabilitasyon merkezince düzenlenen etkinlikte engelli öğrencilerin dans gösterisi beğeni topladı.

Silopi'de bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinin kuruluşunun 10'uncu yılı nedeniyle engellilere yönelik etkinlik düzenlendi. Belediyenin kültür merkezindeki etkinliğe, Kaymakam Savaş Konak, engelliler, engelli yakınları ve vatandaşlar katıldı. Rehabilitasyon merkezi müdürü Hacı Ahmet Altınkanat, törende yaptığı konuşmada, engellilere verilen eğitimin ilerleyen aşamalarda büyük faydalar sağladığını söyledi. Konuşmanın ardından vatandaşlar ile yapılan sokak röportajları izletildi. Ardından engelli öğrenciler eğitmenlerinin gözetiminde sahneye çıkarak dans gösterisi sundu. Öğrencilerin performansı salondakiler tarafından büyük alkış aldı. Programın sonunda Kaymakam Savaş Konak engellilere ödül verdi.



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