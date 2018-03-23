Silopi'de 'çocuk gelin' konusu tiyatro sahnesine taşındı

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), ()- ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi'nde verilen tiyatro kursuna giden 15 kişi, 'çocuk gelin' konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 'Cahilliğin acı sonu' adlı oyunu okullarda sahnelemeye başladı.Oyun, izleyenleri güldürdü, düşündürdü ve sonunda da ağlattı.

Silopi Halk Eğitim Merkezince ilçedeki tüm okullarda oynanan 'Cahilliğin acı sonu' adlı tiyatro oyunu, ilgi görüyor. Halk Eğitim Merkezi oyunculuk kursunda eğitim gören 15 kişilik ekibin okullarda sahnelediği tiyatro oyununda, bir ailenin yaşadığı trajedi anlatılıyor. Ailenin okula giden küçük kızının zorla evlendirilmesi ve evin tek oğlunun uyuşturucu batağına saplanmasını konu alan oyunda, babanın yaşadığı pişmanlık anlatılıyor. Önemli mesajların verildiği oyun, salondakileri önce kahkahaya, daha sonra ise gözyaşlarına boğdu. Tiyatroda oyununda engelli oyunculara da yer verilerek, engellilere karşı saygılı davranılması mesajları da verildi. Silopi Vali Kamil Acun Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde sergilenen tiyatro gösterisine öğrenciler büyük ilgi gösterdi. 2 seans halinde toplam 400 öğrenci oyunu izledi.

Öğrencilerden Nergiz Sidar, "Bu gösteri bizlere örnek oldu. Engelli arkadaşlarımız, kadına şiddet, kızların okula gönderilmemesi, tüm babalara ders olsun. Kızların okula gitmesi, iyi eğitim alması, hayallerini gerçekleştirmesi için babaların onlara yardımcı olması gerekir. Tiyatro çok güzeldi, çok eğlendik. Onlara teşekkür ediyorum" dedi.

Silopi Halk Eğitim Merkezinde oyunculuk kursu eğitmeni Mesut Bilişik ise 15 kişilik ekibiyle birlikte ilçedeki okullarda tiyatro gösterimine başladıklarını belirterek, "İlçedeki ve köylerdeki tüm okullarda ücretsiz bir şekilde oyunu sahneleyeceğiz. Amacımız, buradaki gençlerimizi tiyatro ile buluşturmaktır. Gençlerimizin uyuşturucudan uzak durması ve kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmemesi yönünde topluma mesaj vermeyi amaçladık" diye konuştu.



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