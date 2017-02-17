Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Hapoel Beer Sheva - Beşiktaş: 1 - 3
Hapoel Beer Sheva - Beşiktaş:...
Türbede sufi ayini sırasında patlama 72 ölü 150'den fazla yaralı
IŞİD türbede katliam yaptı: 72...
Dışişleri Bakanlığı: Bağdat'ta bugün düzenlenen bombalı terör saldırısını kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı Bağdat'taki saldırıyı kınadı
Krasnodar - Fenerbahçe: 1 - 0
Fenerbahçe turu İstanbul'a bıraktı

Silopi'de camilerden anons yapıldı: Evlerde boş tüp bulundurmayın

SİLOPİ (Şırnak), () - ŞIRNAK'ın Silopi İlçesinde İlçe Mahalli İdareler Şefliğinin aldığı karar doğrultusunda camilerde yapılan anonsta, ilçe, belde ve köy bakallarında LPG tüp alım, satım ve değişiminin yapılmayacağı ve evlerde...

Silopi'de camilerden anons yapıldı: Evlerde boş tüp bulundurmayın

SİLOPİ (Şırnak), () - ŞIRNAK'ın Silopi İlçesinde İlçe Mahalli İdareler Şefliğinin aldığı karar doğrultusunda camilerde yapılan anonsta, ilçe, belde ve köy bakallarında LPG tüp alım, satım ve değişiminin yapılmayacağı ve evlerde bulunan boş tüplerin ise bayilerine teslim edilmesi istenildi.
Dün Silopi ilçe merkezindeki camilerde okunan karar metninde, "İlçe Mahalli İdareler Şefliği'nin 01.02.2017 tarihinde yapmış olduğu toplantı sonucunda alınan karar gereği İlçemiz, Belde ve Köy bakallarında tüp alım-satımı ile değişimi yapılmayacaktır. Ayrıca ilçemiz genelinde evlerde boş olarak bulanan ihtiyaç fazlası ve küçük tüplerin, tüp bayii ve satış noktalarına teslim edilmesi, evlerde boş olarak bulundurulmaması gerekmektedir. Vatandaşlarımıza duyurulur" denildi.
Camilerde okunan anons ile ilgili başka bir açıklama yapılmazken, kararın ilçe mahalli idareler şefliği tarafından alındığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.