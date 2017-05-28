Silopi'de belediyeden sokakta iftar sofrası

Mehmet Selim YALÇIN / SİLOPİ(Şırnak), () - ŞIRNAK'ın Silopi Belediye Başkanlığı tarafından Sanat Sokağı'nda 600 kişilik iftar sofrası kuruldu. Uygulamanın Ramazan ayı boyunca hergün tekrarlanacağı bildirildi.

Silopi Belediyesi önceki yıllarda Yeşiltepe Parkı'nda kurduğu iftar çadırını, bu yıl sanat sokağına kurdu. 600 kişilik kurulan iftar sofrası Ramazan ayı boyunca açık olacak. Belediye, iftar çadırına gelemeyen muhtaç ailelere de evlerinde sıcak yemek servisi yapacak. Silopi Belediyesi olarak kurdukları iftar çadırına herkesi davet eden Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Ökten, “Ramazan ayı süresince 600 kişiye günlük yemek vereceğiz. Muhtaç olan ailelerimize yine ayrı şekilde hizmetlerimiz olacaktır" diye konuştu.

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