Silopi'de 81 ilin lezzetlerinin sergilendiği pazar

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde yöresel yemek ve ürünlerin sergilendiği pazar kuruldu. 81 ilden lezzetlerin yer aldığı pazara Silopililer yoğun ilgi gösterdi.

Silopi'de 81 ile ait yöresel tatların yer aldığı pazar açıldı. Sanat Sokağı'nda kurulan stantlarda, çeşitli illerden getirilen lezzetler, kuru gıdalar ve içecekler sergilendi. Ürünlere Silopililer büyük ilgi gösterdi. 10 gün açık kalacak pazara gelen vatandaşlar, yöresel tatları keşfetmek için stantlara akın etti. Silopililer ilçeye huzur geldiğini ve etkinliklere katıldıklarını söyledi.

Pazarı gezen Silopi Girik Amo Koruma, Kalkındırma, Sanat ve Kültür Derneği Başkanı Kemal Özdemir, "İlçemizde geçmişte yaşanılan kötü izlerin geride kalmasına vesile olacak böyle güzel etkinliklerin olması hepimizi sevindiriyor. Bugün burada çeşitli şehirlerin değişik yerlerinden getirilen tatlar sergileniyor. Bu tatları bizimle paylaştıkları için teşekkür ediyorum. Böyle etkinliklerin ilçemizde olmasını canıgönülden diliyoruz. Bu memleketin artık kötü olaylarla anılmasını istemiyoruz" dedi.

Ankara'dan gelerek pazarda stant açan Narin Çiftçi ise "Ankara'dan geliyorum. Bizim amacımız 81 ilin tanıtımını yapmaktır. Amacımız, il il gezip kendi yöremizin tanıtımını yapmak, insanlara tamamen doğal, organik ürünlerin hem tanıtımını hem satışını yapmak" diye konuştu.



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