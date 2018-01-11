Silopi'de 2 kardeşin öldüğü panzer kazasının olduğu yerde, yeniden keşif yapılacak

Felat BOZARSLANŞIRNAK, () - ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi'nde geçen yıl Mayıs ayında, manevra yaparken bir eve çarpıp Muhammed (7) ve Furkan Yıldırım (6) kardeşlerin ölümüne neden olan zırhlı aracın sürücüsü, polis memuru Ömer Y. ve kendisini görevlendiren amiri Murat M.n'in yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, olay yerinde yeniden keşif yapılmasına karar verildi.

Silopi İlçesi Karşıyaka Mahallesi'nde 3 Mayıs 2017 tarihinde, kullandığı panzerle manevra yaparken bir eve çarpıp içeride uyuyan Muhammed ve Furkan Yıldırım kardeşlerin ölümüne neden olan polis memuru Ömer Y. ve kendisini görevlendiren amiri Murat M.'nin 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2’şer yıldan 15’er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Cizre 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık panzer sürücüsü Ömer Y.t katılmazken, amiri Murat M. hazır bulundu. Duruşmada gelen evrakları okuyan mahkeme başkanı, olay yerinde keşif yapıldığını ve bilirkişi raporlarının hazırlandığını söyledi.

EMNİYET MÜDÜRÜ:15 TEMMUZ SONRASI EKSİKLİKLER ORTAYA ÇIKTI

Duruşmada tanık olarak ifadesi alınan Silopi İlçe Emniyet Müdürü S.E., alt kademedeki personele emir verdikten sonra bunların işleyişinı sürekli kontrol etmelerinin mümkün olmadığını belirterek, "Ben sürekli denetim yapmaktayım. Araç fazlalığı ve 15 Temmuz sonrası ortaya çıkan personel eksikliği nedeni ile araçların yeterli personelce kullanılması bakımından eksiklikler ortaya çıktı. Ben göreve başlamadan önce de bu şekilde kurs almayan personelin araç kullandığını fark ettik. Zamanla iş yükümüz azaldıkça bu konuda tedbir almaya başladık. Olayın meydana geldiği gün aracı kullanan personelin panzer kullanma sertifikası olmadığı tarafıma bildirilseydi bu hususta gereken tedbirleri alacaktım. Panzer kursu olmayan personelin görevlendirilmesine dair sözlü bir talimat vermedim. Daha önce şoför olarak görevlendirilen polis memuruna ehliyeti olup olmadığını sordum, kendisi olmadığını söyledi. Bunun üzerine araçtan inmesini ve tekrar araç kullanmamasını söyledim. Bu şekilde titiz davranmaya çalıştım. İddia edildiği gibi sertifikasız şekilde zırhlı araç kullanılmasına dair bir talimat vermem" dedi.

Silopi Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği'nde görevli polis memuru H.T. ise olay tarihinde kazaya karışan aracı bulunduğu yerden çekmesi için İlçe Emniyet Müdürü tarafından kendisine talimat verildiğini belirterek, "Bana herhangi bir gerekçe veya ne amaçla çekeceğimi söylenmedi. Aaracın vites konumu park konumu dışındaydı. Araç bu şekilde çalışmadı. Aracı park konumuna alarak çalıştırmak istedim ve ilk seferde çalıştı. Aracı MHP binasının önüne götürdüm. Daha sonra aracın lojman önüne götürülmesi talimatı verildi. Ben de bu şekilde aracı götürdüm" diye konuştu.

PANZERİN KULECİSİ, NOKTADA NÖBETTEYDİ

Polis memuru F.T. ise tanık olarak verdiği ifadesinde, panzerde kuleci olarak görev yaptığını, ancak nokta görevlisi olmadığı için kazanın olduğu gün MHP binasındaki noktada görev yaptığını belirterek, "Aaracın içinde değildim. Aracı kullanan sanık, geri park etmek istediği sırada aracın stop ettiğini gördüm. Bu sırada araç yokuş aşağı stop etmiş vazıyette akmaya başladı. Bu sırada sanığın hızlı hızlı bir şeyler yaptığını, tahminime göre aracı yeniden çalıştırmaya çalıştığını gördüm. Aracın ilk kavisin olduğu yerde binalara çarpmadan dönerek, gözden kaybolduğunu gördüm. Ancak kaza anını görmedim" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutuklanmasına ilişkin talebin reddine karar verdi. Daha önce olay yerinde yapılan keşifte bilirkişilerden istenilen hususları yeterince değerlendirmediğinin rapor içeriğinden anlaşıldığını belirten mahkeme, olay yerinde yeniden keşif yapılmasına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.