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Silivri’deki Fuat Sezgin Fen Lisesi’nde ‘coğrafya dersliği ve doğa müzesi’nde yok yok

Hakime TORUN – Boğaçhan ÖZER / İSTANBUL, () - SİLİVRİ’de bulunan Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi Coğrafya öğretmeni Aşir Yaman, coğrafya dersliğini dersi destekleyen materyallerle donatttı. Coğrafya dersliği ve doğa müzesinde,...

Silivri’deki Fuat Sezgin Fen Lisesi’nde ‘coğrafya dersliği ve doğa müzesi’nde yok yok

Hakime TORUN – Boğaçhan ÖZER / İSTANBUL, () - SİLİVRİ’de bulunan Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi Coğrafya öğretmeni Aşir Yaman, coğrafya dersliğini dersi destekleyen materyallerle donatttı. Coğrafya dersliği ve doğa müzesinde, hava istasyonu, 81 ilin plastik kabartma haritaları, manyetik küreler, 3 boyutlu minyatür yeryüzü şekilleri, fosil, kayaç, maden, deniz kabuğu, bitki tohumu örnekleri mevcut.

OKULDA HAVA İSTASYONU

Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi Coğrafya öğretmeni Aşir Yaman, coğrafya dersliğini ve doğa müzesinin öğrencilerin, velilerin, okulun, okul aile birliğinin ve Fuat Sezgin Vakfı’nın katkıları ile oluşturulduğunu belirterek, öğrencilerin öğrenimine katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti. Aşir Yaman, okulda oluşturdukları coğrafya dersliği ve doğa müzesi çalışmalarının diğer okullara da örnek olması temennisinde bulunarak, “Şu anda Türkiye’de hiçbir ortaöğretim kurumunda hatta coğrafya bölümünde olmayan hava istasyonumuz var. Bu öğrencilerimizin günlük hava durumu bilgisini öğrenmesini sağlıyor” diye konuştu.

OKULDA UYGULAMALI TARIM BAHÇESİ PROJESİ

Okulda, uygulamalı tarım bahçesini oluşturmayı düşündüklerini de kaydeden Aşir Yaman, “Oluşturacağımız bu bahçede kaybolan sebze tohumlarının gen kaynaklarının korunmasına katkı sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZIN ZAMANLARI TEST VE TOST ARASINDA GEÇMESİN”

Lisenin müdürü İbrahim Muslu da coğrafya dersliği ve doğa müzesinin öğrencilerin öğrenmesine büyük katkı sunduğunu vurgulayarak, “Çocuklarımızın test ve tost arasında zamanları geçmesin, bunları da yapabiliyorlar. Çok yetenekli çocuklar. Çocuklarımızın öğrenimine katkı sunmak için okul yönetimi olarak elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz” ifadelerini kullandı.

KONULAR DAHA EĞLENCELİ VE KALICI

Birçok materyal ile donatılmış coğrafya dersliğinde konuları daha iyi anladıklarını belirten okulun öğrencileri, derslik sayesinde konuların daha eğlenceli ve kalıcı olduğunu ifade ederek öğretmenlerine ve katkı sunanlara teşekkür etti. Coğrafya dersliğinde hava istasyonu, 81 ilin plastik kabartma haritaları, manyetik küreler, 3 boyutlu minyatür yeryüzü şekilleri, fosil, kayaç, maden,  içi doldurulmuş kuşlar, deniz kabuğu, bitki tohumu örnekleri bulunuyor.

(FOTOĞRAF)

 

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