Silivri’de anlamlı 19 Mayıs Meydan açılışı

İSTANBUL,() - SİLİVRİ Belediyesi, 19 Mayıs Meydanı’nın açılışını coşkulu bir törenle gerçekleştirildi. Meydanın açılışını Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar yaptı.

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıkların açılışını yaptığı 19 Mayıs Meydanı’na, Silivri halkı akın etti. Açılışta ünlü heykeltıraş Kemal Tufan’ın yaptığı Silivri yöresi halk oyunlarının temsil edildiği heykeller de vatandaşların beğenisine sunuldu. Katılan herkesin omuz omuza olduğu açılışa Silivrililerin ilgisi büyük oldu. Heykeltıraş Kemal Tufan’ın, Halk Oyunları gösteri grubu heykelini yaptığı ekipte açılışa katıldı ve izleyenlerden tam not aldı.Atatürk’ün Samsun’a ayak basışının 100’üncü yıldönümü sebebiyle meydana 19 Mayıs Meydanı adı verildi.

Açılış Turgut Reis İlköğretim Okulu Minikler Halk Oyunları Gösterisi, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu İl Birincisi Silivri Belediyesi Ahenk Sanat Kulübü Gençler Grubu Halk Oyunları gösterisi ve Silivri Belediyesi Kültür Merkezi Sirtaki Kadınlar Dans Gösterisi ile başladı.

Açılışa, CHP Silivri İlçe Başkanı Suna Göçengil ve ilçe yönetimi, İYİ Parti Silivri İlçe Başkanı Ozan Ersaraç ve ilçe yönetimi, Belediye Meclis Üyeleri, CHP Eski Milletvekili Süleyman Çelebi, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Halk Oyunları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Ahmet Turan Demirbağ, Heykeltıraş Kemal Tufan, sivil toplum kuruluşu, dernek temsilcileri ve çok sayıda Silivrili katıldı.

“MEYDAN KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAK İSTİYORUZ”

Açılışta konuşan Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, “Çarşı meydanımız tarihi bir meydandır. Silivri 7 bin yıllık bir şehir. Silivri’de amforalar Bizans’tan kalma bir şehir. İstanbul’la boy ölçüşen bir şehir. 1600’lerde çok gelişmiş bir şehir. Bizans kültürü ile birleşmiş. 1340’larda Osmanlı’nın geçtiği bir yer. Rum, Bizans, Ermenistan bu üç milletin bir arada yaşadığı bir şehir. O zaman meydan kültürü çok gelişmiş. İpek Yolu üzerinde bir şehir. Fakat birçok nedenden dolayı o kültür kaybolmaya yüz tutmuş. Biz Silivri’de eskiye dönüş yapıyoruz. Bu açtığımız 8’inci meydanımız. Silivri’yi kamulaştırıyoruz, meydanlaştırıyoruz” dedi.



“SEMBOL HALİNE GELMİŞ HALK OYUNLARI HEYELİNİ YAPTIĞIM İÇİN MUTLUYUM”



Halk Oyunları heykellerini yapan ünlü heykeltıraş Kemal Tufan, “Yıllardır yapmayı düşündüğüm bir heykeldi. Ben de Silivriliyim. Ve Halk oyunlarının içinden yetiştim. Daha sonra heykeltıraş oldum. Silivri’nin sembolü haline gelmiş Halk oyunlarının çok önemli bir karesini 3 boyutlu hale dönüştürmenin gururunu yaşıyorum. Ben çok uzun yıllardır heykel yapıyorum. Özcan Işıklar’ın beni davet etmesi beni kendi topraklarımda işler yapmaya ön ayak oldu. Silivri’ye önce Nazım Hikmet, Balıkçı heykeli daha sonra da Yoğurtçu Heykeli yaptım. Şimdi de sembol haline gelmiş Halk oyunları heykelini yaptım. Bütün bu heykellerin yapımında belediyenin büyük bir katkısı var” ifadelerini kullandı.

Açılış programı, Silivri’de halk oyunlarının 1970’li yıllarda ilk kez başlamasına emek veren, yöresel oyunlarını yıllarca başarıyla temsil etmiş, meydana heykelleri de yapılan duayen ekibin halk oyunu gösterisiyle sona erdi. Açılışın sonunda ünlü heykeltıraş Kemal Tufan ve birçok vatandaş omuz omuza verip halay çekti.