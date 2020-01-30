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Silivri Köy Pazarı projesiyle organik ürünler direk halkla buluşuyor

GENEL 30.01.2020, 12:04
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Silivri Köy Pazarı projesiyle organik ürünler direk halkla buluşuyor
Silivri’de, köylerde üretilen doğal ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşturacak Silivri Köy Pazarı açılıyor.  Köy Pazarı Projesi’nin büyük bir hasreti sona erdirecek proje olduğunu söyleyen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, doğal ürünlerin insan hayatında büyük önem taşıdığını belirtti.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın çiftçiye ve üretime destek çalışmaları kapsamında projelendirdiği Silivri Köy Pazarı’nın inşası tamamlandı. Silivrili çiftçilerin ürettiği doğal ürünleri aracı olmadan tüketici ile buluşturma amacıyla yapılan Köy Pazarı Projesi hayata geçiyor. Silivri Sahili tarihi Kısa Köprü yanında daimi olarak kurulan, 40 adet ahşap ve modern tezgâhtan oluşan yarı kapalı köy pazarında Silivrili çiftçiler tarafından üretilen doğal ürünlerin satışı yapılacak. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın üretici ile tüketiciyi doğrudan buluşturacağı proje 31 Ocak Cuma saat 11.00’da açılacak.

BAŞKAN YILMAZ: TANIMAYA VE TATMAYA DAVET EDİYORUM

Köy Pazarı Projesi’nin büyük bir hasreti sona erdirecek proje olduğunu söyleyen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, doğal ürünlerin insan hayatında büyük önem taşıdığını belirtti. “İstanbul’un hemen yanı başında doğası, tarihi ve tarımsal zenginliği ile eşsiz bir ilçe var” diyen Başkan Yılmaz, “Çiftçiye ve üretime destek çalışmalarımız devam ediyor. Bunlardan biri de Silivri Köy Pazarı projemiz. Üreten hak ettiği değeri görsün, ürünlerini satabilsin hem de tüketici hiçbir aracı olmadan bu ürünlerle buluşsun istedik. Pazarımızda sağlıklı, lezzetli, çiftçimizin köylümüzün el emeğiyle yaptığı ürünleri bulabilirsiniz. Bu açıdan herkesi köy pazarımıza davet ediyorum” dedi.       

KİMLER ÜRÜN SATIŞI YAPACAK?

Silivri Sahili Kısa Köprü yanında kurulan köy pazarının korunaklı ve modern 40 tezgâhında Silivri’nin köylerinde üretilen doğal ürünler satışa sunulacak. İlçede üretilen ürünler aracıya veya toptancıya gitmeden doğrudan tüketici ile buluşacak. Üretici kooperatifler, birlikler ve derneklere de tahsis edilen tezgâhlarda yaş sebze, meyve ve kuru gıda satışı yapabilecek. Silivri’de Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı veya İlçe Tarım Müdürlüğü’nden belge almış çiftçiler, kura ile dönüşümlü olarak ürünlerini köy pazarında satma imkânı bulabilecek.

HER BİRİ ORGANİK OLAN ÜRÜNLERİ BU PAZARDA BULACAKSINIZ

Yaş sebze – meyve, turşu çeşitleri, bal, reçel çeşitleri, erişte, kuskus, kesme makarna, tarhana, soslar, salça çeşitleri, kuru bakliyatlar, kurutulmuş meyve çeşitleri, yumurta, baharat çeşitleri ve süt ürünleri (peynir, kaymak, tereyağ, yoğurt vb.) gibi tamamı doğal içerikli ürünler Silivri Köy Pazarı’nda satılacak.

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