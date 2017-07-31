Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan, makamında ölü bulundu(2)

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,() Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın ölü bulunduğu Silivri Emniyet Müdürlüğü Binasına Olay Yeri İnceleme ekipleri geldi. Belediyeye ait bir cenaze nakil aracı da bina dışında bekliyor.
(FOTOĞRAF)
İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,() Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın ölü bulunduğu Silivri Emniyet Müdürlüğü Binasına Olay Yeri İnceleme ekipleri geldi. Belediyeye ait bir cenaze nakil aracı da bina dışında bekliyor. (FOTOĞRAF)
31 Temmuz 2017 Pazartesi 13:01
İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,() Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın ölü bulunduğu Silivri Emniyet Müdürlüğü Binasına Olay Yeri İnceleme ekipleri geldi. Belediyeye ait bir cenaze nakil aracı da bina dışında bekliyor.
(FOTOĞRAF)
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