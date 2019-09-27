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Silivri depremden korkanlar geceyi çadırda geçiriyor
Alparslan ERMİŞ/İSTANBUL,()-SİLİVRİ'de öğlen saatlerinde olan deprem sonrası vatandaşlar, sokağa akın etmişti. Bazı vatandaşlar geceyi parklarda çadır kurarak geçiriyor. İstanbul Silivri’de saat 13.59’da meydana gelen 5.8 şiddetinde...
GENEL 26.09.2019, 23:26
Alparslan ERMİŞ/İSTANBUL,()-SİLİVRİ'de öğlen saatlerinde olan deprem sonrası vatandaşlar, sokağa akın etmişti. Bazı vatandaşlar geceyi parklarda çadır kurarak geçiriyor.
İstanbul Silivri’de saat 13.59’da meydana gelen 5.8 şiddetinde depremin ardından vatandaşlar, geceyi park ve meydanlarda geçiriyor. Vatandaşlar tedbir amaçlı geceyi çadırda geçireceklerini söylediler.
(FOTOĞRAF)
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