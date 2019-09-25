SİLİVRİ'DEKİ DEPREMİN ARDINDAN AVCILAR'DAKİ BİNA İÇİN TEST RAPORU İSTENDİ

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,()-SİLİVRİ açıklarında dün meydana gelen depremin Avcılar'daki bir binanın kirişlerinde çatlaklara neden olduğu iddiaları üzerine bugün yeniden inceleme yapılırken, burada oturanlardan "Beton kalitesinin yapı denetimi kapsamında denetlenmesine ilişkin rapor" alınması istendi.



Depremin hissedildiği ilçelerden Avcılar'da bir binada depremin ardından kirişlerde çatlaklar oluştuğu ileri sürüldü. Boyacılık yapan Baykar Hergüner, Cihangir Mahallesi Çandarlı Sokak'taki 5 katlı binanın 4'üncü katındaki evinde depremin ardından çatlaklar oluştuğunu söyledi. Eşi Kiraz'ın evde oğlu ile birlikte oturduğu sırada hissettikleri depremin ardından pencerelerin üzerindeki kirişlerde ince çatlaklıkların oluştuğunu söyleyen Hergüder, tedirgin olduklarını söyledi.



Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevlileri ile birlikte binada inceleme yapan Belediye Başkanı Turan Hançerli, binanın durumu ile ilgili kapsamlı teknik inceleme yapılması gerektiğini bunun sonucuna göre hareket edeceklerini söyledi. Başkan Hançerli, "Mimar Sinan'ın yaptığı yapılar yüzlerce yıldır ayakta. Buradaki bina 1994'te yapılmış. 'Sağlam mı, değil mi?'diye konuşuyoruz. Uzmanlar incelesin. Tehlike oluşturacak bir durum ise önlem alınması gerekir. Net bir şey var. 1999 depreminden 20 yıl geçti. 20 yıl gerekli çalışmalar yapılmadı. 20 yılı boşa geçirdik. Güvenli binalar için seferberlik ilan etmeliyiz. 20 günü artık boşa geçirecek vaktimiz yok" dedi.



Binanın kolonlarında inceleme yapan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İnşaat Mühendisi Suat Ektiren, çatlaklık görülen kolonda korozyon bulunduğunu ifade ederek, "Pas payları atmış durumda. Testler yapıldıktan sonra değerlendirme yapacağız. Bu çatlaklık, 'Bina depremde çok salınım yaptı' mesajını bize verdi. Genel olarak yapıların durumuna baktığımızda binalarda kolon büyüklükleri, beton perdeler yetersiz. Ciddi biçimde bunların Türkiye çapında ele alınması lazım" dedi. Ektiren, bina sahiplerine en kısa sürede bir şirket ile anlaşarak 'Beton kalitesinin yapı denetimi kapsamında denetlenmesine ilişkin rapor' çıkarılmasını isteyeceklerini bunun durumuna göre yapı için neler yapılabileceğinin belli olacağını söyledi.