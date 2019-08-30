Silivri'deki 30 Ağustos törenine  'Şeker Nine' damgasını vurdu

Alparslan ERMİŞ / İSTANBUL, ()-SİLİVRİ'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile tören düzenlendi. Törende 'Şeker Nine' olarak tanınan Zeliha Çetiner'in okuduğu Atatürk şiiri beğeni topladı. Kayıtlara göre 90 yaşında olan ancak 115 yaşında olduğunu söyleyen 'Şeker Nine' Hasan Ali Yücel'in Atatürk şiirini okudu. Çetiner'in şiiriyle büyük alkış aldı

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