Silivri'de yollar göle döndü

İstanbul - SİLİVRİ'de sağanak yağmur nedeniyle yolları su bastı.
Silivri'de öğlenden sonra etkili olan sağanak yağmurla yollar su altında kaldı. Su birikintisinin içinden ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı.
(FOTOĞRAF)
İstanbul - SİLİVRİ'de sağanak yağmur nedeniyle yolları su bastı. Silivri'de öğlenden sonra etkili olan sağanak yağmurla yollar su altında kaldı. Su birikintisinin içinden ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. (FOTOĞRAF)
17 Haziran 2018 Pazar 17:03
İstanbul - SİLİVRİ'de sağanak yağmur nedeniyle yolları su bastı.
Silivri'de öğlenden sonra etkili olan sağanak yağmurla yollar su altında kaldı. Su birikintisinin içinden ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı.
(FOTOĞRAF)
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