Silivri'de yağlı güreş heyecanı

SİLİVRİ'de düzenlenen 500'e yakın güreşçinin katıldığı "Kavaklı Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri"nde Recep Kara, başpehlivan oldu.Silivri Belediyesi tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlediği Kavaklı Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri'nde Çetin Ceylan 'Güreş ağası' oldu. 13 kategoride 500’e yakın güreşçi yağlı güreşlere katıldı. Daha önce Silivri'ye bağlı belde statüsünde olan daha sonra 'Mahalle'ye dönüştürülen Kavaklı'da başlayan yağlı güreşleri CHP İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil, Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Aynural da izledi.Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, güreşin Kırkpınar ile başlayan, Orta Asya'dan çıkmış insan hümanizmini ve sevgisini yayan bu büyük milletin demlenmiş, birikmiş kültürünün en önemli mozaiğinden biri olduğunu söyledi. Başkan Işıklar, "Bizi var eden kültürel değerlerimizi yaşatırsak, millet olarak var olabileceğimizi hiç unutmamamız lazım. Manimiz, türkümüz, koşmamız, yememiz, içmemiz, giyimimiz, güreşimiz, sporumuz hepsi bizi var eden milli değerlerimizdendir" dedi.Güreşlerde dereceye giren pehlivanlara ödülleri, protokol üyeleri ve güreşlere katılan güreş ağaları tarafından verildi. Dereceye giren pehlivanlara birçok kişi ve kuruluş tarafından da çeşitli ödüller verildi.(FOTOĞRAF)