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Silivri'de tünelde mahsur kalan 2 kişiye ulaşılamadı

Eren ERMİŞ / İSTANBUL, ()-SİLİVRİ'de define aramak için kazdıkları tünelde kalan 2 kişiye ulaşılamadı. Tünelde mahsur kalanların yakınları olay yerinde basın açıklaması yaparak, "Ölü ya da diri çocuklarımızı istiyoruz" dedi....

Silivri'de tünelde mahsur kalan 2 kişiye ulaşılamadı

Eren ERMİŞ / İSTANBUL, ()-SİLİVRİ'de define aramak için kazdıkları tünelde kalan 2 kişiye ulaşılamadı. Tünelde mahsur kalanların yakınları olay yerinde basın açıklaması yaparak, "Ölü ya da diri çocuklarımızı istiyoruz" dedi.  
Silivri'nin Gümüşyaka Mahallesi'nde bulunan bir villanın bahçesinde 12 Mart'ta tarihi eser aramak için kazdıkları tünelde zehirlendiği belirtilen Enes Uçkan ve Cemal Gülgör'e ulaşılamadı.

"OĞLUM BULUNANA KADAR BURADA BEKLEYECEĞİM" 
Çalışmaların durdurulduğunu söyleyen Cemal Gülgör'ün annesi Sati Gülgör, "Oğlumun bulunmasını istiyorum. Ama ölü ama diri. Gerekirse burayı alt üst etsinler bulsunlar. Gözaltındakileri serbest bıraktıklarını öğrendik. 3 gün çalışma yaptılar 2 gündür bir şey yapılmıyor. Sesimizi herkes duysun, biz evlatlarımızı istiyoruz. Oğlum bulunana kadar burada bekleyeceğim" dedi. Baba Satılmış Gülgör ise, "Biz çocuğumuzu istiyoruz. Çalışmalar neden durdu? Bize bir açıklama yapılmıyor" diyerek beklemeye devam edeceğini söyledi.  
Mehmet Enes Uçkan'ın teyzesi Suzan Demircan da, "Enes'i bulamıyoruz. Bir tane çocuğumuz var toprağın altında mı üstünde mi bilemiyoruz. Acımız çok büyük" şeklinde konuştu.  
(FOTOĞRAF)
 

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