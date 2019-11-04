Son Dakika
SİLİVRİ'DE TIR'IN LASTİKLERİ SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI
Haber-Kamera: Alparslan Ermiş / İSTANBUL, () Silivri TEM otoyolu üzerinde TIR'ın lastikleri seyir halindeyken alev alarak yandı. Yangında can kaybı yaşanmazken, TIR'da hasar meydana geldi. Olay, saat 21.30 sıralarında İstanbul istikameti...
GENEL 03.11.2019, 23:22
Haber-Kamera: Alparslan Ermiş / İSTANBUL, ()
Silivri TEM otoyolu üzerinde TIR'ın lastikleri seyir halindeyken alev alarak yandı. Yangında can kaybı yaşanmazken, TIR'da hasar meydana geldi.
Olay, saat 21.30 sıralarında İstanbul istikameti Kavaklı mevkiinde meydana geldi. Sırbistan'dan Çatalca'ya kepek taşıyan TIR dorsesinin lastikleri seyir halindeyken alev alarak yandı. TIR şoförü dumanları fark ederek aracı emniyet şeridine çekti. Bildirilmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Güvenlik amaçlı yolun tek şeridi kapatılırken, yangında hasar meydana geldi.
16°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 04 Kasım 2019
|İmsak
|06:04
|Güneş
|07:31
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:38
|Akşam
|18:05
|Yatsı
|19:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Konyaspor
|10
|13
|10. Kasımpaşa
|10
|12
|11. Göztepe
|10
|12
|12. Gaziantep FK
|9
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|4. Erzurum BB
|10
|17
|5. Fatih Karagümrük
|10
|16
|6. Balıkesirspor
|9
|16
|7. Altay
|10
|15
|8. Bursaspor
|9
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5