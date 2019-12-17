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Silivri'de sis etkili oluyor
Uğur Samet AVCI / İSTANBUL - SİLİVRİ'de dün sabah etkili olmaya başlayan sis, gece saatlerinde yoğunluğunu arttırdı. İlçe Merkezinde yoğun sis nedeniyle binalar ve araçlar neredeyse görünmez hale geldi. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar...
GENEL 17.12.2019, 02:26
Uğur Samet AVCI / İSTANBUL - SİLİVRİ'de dün sabah etkili olmaya başlayan sis, gece saatlerinde yoğunluğunu arttırdı. İlçe Merkezinde yoğun sis nedeniyle binalar ve araçlar neredeyse görünmez hale geldi. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü D100 Karayolu'nda seyreden araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede yoğun sis etkisini sürdürüyor.
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