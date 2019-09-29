Silivri'de mühürlenen okullardan eşyalar taşınıyor

İSTANBUL'da Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından hasarlı bina ve kurumlarda incelemeler devam ediyor.

Ekiplerin incelemeleri doğrultusunda Silivri'de Çeltik Anaokulu ve Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu mühürlendi. Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu öğrencileri, eğitimlerine okulun ortaokul bölümünün bulunduğu binada devam edecek. Deprem öncesinde okulda tam gün eğitim verilirken, yarından itibaren öğrenciler sınıfların yetersiz olması nedeniyle sabah ve öğleden sonra olmak üzere eğitim görecek.

Okuldaki eşyalar veliler, öğretmenler ve öğrencilerin yardımıyla, ortaokul binasına taşındı. Taşıma işlemine yardım eden öğrenci velisi Zülfü Bayram, "Okulumuzda hasar var. Çocuklar panikledi. Öğretmenler, öğrencilere yardımcı oldu. Sınıflarımızı taşıdık, yarın eğitim devam edecek. Korku ve panik devam ediyor, çocuklar uyurken bile panikliyorlar. Üç gün dışarıda uyudular artık eve döndük" diye konuştu.



Hasar gören okulun 5. sınıf öğrencisi Emirhan Terece deprem anında yaşadıklarını korkuyu anlattı. Terece, "Deprem olduğunda telaşlandık, bizim için kötü bir andı. Şimdi okul mühürlendi. Öğrenciler olarak eğitime devam edemeyebilirdik, diğer tarafa geçiyoruz" dedi.

55 OKUL İNCELENDİ

Bölgede incelemeler sürerken bu kapsamda şu ana kadar Silivri'de bulunan 65 okuldan 55'inde inceleme yapıldı. Hasar tespiti olmayan okullarda eğitimin yarın devam edeceği öğrenildi.