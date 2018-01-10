türk porno porno izle mersin escort adana escort adult forum istanbul escort hatay escort istanbul escort istanbul escort bodrum escort eskisehir escort porno indir escort istanbul escort bayan

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu:2017'de 48 bin 305 kişi tutuklanmıştır
2017'de FETÖ'den 48 bin 305...
Silivri'deki katı atık tesisi ÇED toplantısında gerginlik
Silivri'deki katı atık tesisi ÇED...
Trump Davos'a gidecek
Trump Davos'a gidecek
Okul önünde öğrenciler ebiber gazı 4 öğrenci 2 öğretmen hastanelik oldu
4 öğrenci 2 öğretmen hastanelik...

Silivri'de köylüleri azarlayan görevli açığa alındı

SİLİVRİ'deki Seymen Mahallesi’nde yapılmak istenen tehlikeli katı atık tesisi ÇED toplantısına katılan köylüleri azarlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü görevlisi açığa alındı. İstanbul Çevre Yönetimi...

Silivri'de köylüleri azarlayan görevli açığa alındı
SİLİVRİ'deki Seymen Mahallesi’nde yapılmak istenen tehlikeli katı atık tesisi ÇED toplantısına katılan köylüleri azarlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü görevlisi açığa alındı.
İstanbul Çevre Yönetimi Sanayii ve Ticaret A.Ş. (İSTAÇ) tarafından Seymen Mahallesi'nde yapılması planlanan 'Atıktan Türetilmiş Yakıt Üretim Tesisi, Stabilizasyon Solidifikasyon Tesisi, Çamur Kurutma Tesisi, 1. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi Tehlikeli Atık Ara Depolama Alanı' projesi Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Toplantısı, dün Seymen Köy Kahvesinde yapıldı. Toplantıya Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, AK Parti ve CHP Belediye Meclis Üyeleri, SİAD Başkanı Hakan Kocabaş, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra, köylüler katıldı.
Atık tesisi ile ilgili düzenlenen toplantıya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nden gelen görevliler köyde toplantı düzenledi. Toplantı düzenleyenlerin köylüleri azarlayan dille konuşarak söz vermeyen görevli kahvedeki havanın kısa sürede gerilmesine neden oldu. Görevli köylüleri "Nerede olduğunuzu unutmayın" diyerek azarlarken kahvede bulunanlar "Asıl siz nerede olduğunuzu unutmayın. Burası bizim" diyerek karşı çıktı. Havanın giderek gerilmesi üzerine Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar devreye girdi. Kısa süre mikrofon gerginliği görülürken başkan Işıklar, "Söylem biçiminden dolayı hanımefendinin konuşmasını doğru bulmuyorum. Devletin memuru varsa, burada devleti var eden halk var! Önce bir kere saygılı olacaksınız söylem biçiminiz yanlış, böyle bir söylem biçimi yok. Siz bir kere bu söylem biçimi ile toplantıya başlarken yanlış yaptınız. Bu toplantı, bu şekilde burada yapılamaz çünkü belediyeyi sayıp bir tebligat bile göndermediniz. Burası sizin çöplüğünüz değil" dedi. Görevli mikrofonu almak isterken Başkan Işıklar izin vermeyerek köylülerle birlikte kahveden çıktı. 
TWITTER'DEN AÇIKLANDI
Kahvedeki gerginlik tepkilerinin haber olarak yayınlanması ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Dr. Avukat Veli Böke, Twitter hesabından görevlinin tutumunun kabul edileyeceğini ve "gereğini yapmaktan kaçınmadıklarını" söyledi. Müdür Böke, şunları yazdı:
"İstanbul’da Silivri’nin Seymen Mahallesi’nde ÇED süreci vatandaş katılım toplantısı sırasında toplantıyı yöneten çalışanımızla bazı vatandaşlarımız arasında yaşanan gerginlik hepimizi derinden üzmüştür. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak yegane amacımız vatandaşımıza hizmet ve vatandaşımızın memnuniyetini kazanmaktır. Buna aykırı davranan hiç bir çalışanımızın tavrını tasvip etmemiz asla söz konusu olamaz. Bu tarz söz ve davranış içinde bulunan ve yetkisini kötü bir şekilde kullanan çalışanlarımızı o görevde tutmayız, gereği neyse onu yapmaktan kaçınmayız. İstanbul ÇED birimimizdeki bir çalışanımızı bu anlamda vatandaşlara yönelik olumsuz tavrıyla ilgili olarak İl Müdürlüğümüz olarak gereği yapılmış ve sözkonusu personel görevinden alınmıştır. Vatandaşlarımızla bu hassasiyetimizi paylaşmayı bir görev olarak telakki ediyorum."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314