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Silivri'de kediye tekme atan kadın kamerada
Alparslan ERMİŞ - İstanbu - SİLİVRİ'de çiğ köfte dükkanı işlettiği belirtiler bir kadın, iş yerinin önündeki kediye kediye tekme attı. Silivri Çanta'da çiğ köfte dükkanı işleten F.D., iş yerinin önünde bulunan kediyi uzaklaştırmak...
GENEL 31.08.2019, 11:08
Alparslan ERMİŞ - İstanbu - SİLİVRİ'de çiğ köfte dükkanı işlettiği belirtiler bir kadın, iş yerinin önündeki kediye kediye tekme attı.
Silivri Çanta'da çiğ köfte dükkanı işleten F.D., iş yerinin önünde bulunan kediyi uzaklaştırmak istedi. Kedi uzaklaşmayınca tekme attı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) görüntüleri paylaşınca sosyal medyada bir çok kişi tepki gösterdi. Bunun üzerine çiğ köfte zincirinin marka sahibi, "Olayın gerçekleştiği bayinin bayilik iptali için gerekli girişimde bulunduk. Biz hayvansever bir firmayız. Firmamızın böyle çirkin bir hadise ile anılmasından dolayı tüm kamuoyundan özür diliyoruz" açıklamasında bulundu.
(FOTOĞRAF)
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