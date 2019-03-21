Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
5.5'lik depremin ardından Denizli beşik gibi
5.5'lik depremin ardından Denizli beşik...
Aşık Veysel'i 106 yıllık sazıyla buluşturdu
Aşık Veysel'i 106 yıllık sazıyla...
Petrol fiyatları yılın zirvesinde
Petrol fiyatları zirve yaptı
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3 istifa
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3...

Silivri'de hurda yüklü kamyon devrilmekten son anda kurtarıldı

Eren ERMİŞ/İSTANBUL, ()-SİLİVRİ'de hurda yüklü kamyon yol kenarında askıda kaldı. 3 iş makinesi yardımıyla devrilmesi engellenen kamyon, İBB'nin kurtarıcı aracıyla kurtarılarak, tekrar yola çıkarıldı.  Selimpaşa Merkez Mahallesi...

Silivri'de hurda yüklü kamyon devrilmekten son anda kurtarıldı

Eren ERMİŞ/İSTANBUL, ()-SİLİVRİ'de hurda yüklü kamyon yol kenarında askıda kaldı. 3 iş makinesi yardımıyla devrilmesi engellenen kamyon, İBB'nin kurtarıcı aracıyla kurtarılarak, tekrar yola çıkarıldı. 
Selimpaşa Merkez Mahallesi 3017. sokakta saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda Olcay Yılmasın'ın kullandığı 16 CLS 96 plakalı metal hurda yüklü kamyon, iddiaya göre bir otomobilin sıkıştırması sonucu bayırdan ilerlemeye çalışınca yol kenarında askıda kaldı. Kamyon sürücüsü Yılmasın durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine iş makinaları çağrıldı. 3 kepçenin destek verdiği kamyon, olay yerine gelen İBB Kurtarma Aracı ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarılarak, tekrar yola çıkarıldı. Kamyon sürücüsü Olcay Yılmaz, "Bir aracın sıkıştırması sonucu kamyonu kaydırıp yolda kaldım. İş makinelerini kendim çağırdım ve itfaiyeye haber verdim. 15 dakikada gelerek müdahale ettiler. 20 ton metal hurda vardı. Allah korudu" dedi. 
(FOTOĞRAFLI)
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328