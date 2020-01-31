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Silivri'de fabrikada yangın
GENEL 31.01.2020, 00:07
Uğur Samet AVCI/İSTANBUL,()-SİLİVRİ'de Ortaköy Sanayi sitesinde bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, saat 22.45 sıralarında Ortaköy Mahallesi sanayi sitesinde kablo ve inşaat malzemelerinin üretildiği fabrikada çıktı. Fabrikanın depo kısmında dumanların yükseldiğini fark eden çalışanlar, durumu İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine 112 sağlık ekipleri, Silivri ve Selimpaşa İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından depodaki elektrik kablolarında çıkan yangını kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu fabrikada hasar oluştu.
(FOTOĞRAF)
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