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Silivri'de evlerine girmeyenler meydanlarda yatıyor
Alparslan ERMİŞ / İSTANBUL, () - DEPREMİN merkezine en yakın ilçe Silivri'de evlerine giremeyenler sokaklarda kalıyor. Depremin ardından saatlerdir meydanlara çıkan vatandaşlar, yanlarında yorgan ve yastık aldı. Gece evlerinde kalamayacaklarını...
GENEL 26.09.2019, 20:53
Alparslan ERMİŞ / İSTANBUL, () - DEPREMİN merkezine en yakın ilçe Silivri'de evlerine giremeyenler sokaklarda kalıyor.
Depremin ardından saatlerdir meydanlara çıkan vatandaşlar, yanlarında yorgan ve yastık aldı. Gece evlerinde kalamayacaklarını belirten vatandaşlar, park ve bahçelerde bu geceyi geçirecekler.
(FOTOĞRAF)
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